天下縣市長施政滿意度調查　嘉義縣翁章梁獲最高殊榮標竿組肯定

▲▼ 2023天下縣市長施政滿意度調查 翁章梁縣長獲最高殊榮標竿組肯定 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天下雜誌19日公布2023縣市首長施政滿意度調查，今年首次改採分群計分，第1到5名為「標竿組」、6到11名為「優等組」、12到17名為「佳等組」，18到22名為「衝刺組」；嘉義縣長翁章梁勇敢超越，以79.7分的亮眼成績入選標竿組；翁章梁說，感謝鄉親的支持，民調是施政修正及參考的重要依據，我們會持續努力，追求更好。

「農工大縣已在實踐的道路上！」翁章梁堅定地說，嘉義從農業大縣走向農工大縣，是所有嘉義人的期盼，縣府積極推動無人機產業，更是嘉義新亮點，透過結合產官學研能量，攜手中央共同打造無人機國嘉隊和供應鏈，是具備研發、測試、生產功能齊備的國家級產業聚落。

嘉義縣重大建設陸續到位，嘉義科學園區已經動土，馬稠後產業園區、布袋水產精品加值園區，中埔公館和水上南靖產業園區，以及民雄航太園區進入實質開發階段；茶改場總場將南遷嘉義，還有故宮南院二館、投資20億元興建全台第一座現代化朴子屠宰場，以及民雄福樂安居社會住宅等福利。

此外，在推動嘉義縣產業發展的同時，翁縣長的施政首要目標，以「照顧鄉親」為重，第一是維持環境清潔，讓大家來到嘉義縣，能感受到縣內環境整潔、不髒亂，第二是維持治安，讓縣民可以在此安居樂業。

環保局以「庄內就是咱ㄟ厝內」為口號，透過18鄉鎮市每月的清潔日，鼓勵民眾自主、定期維護環境衛生，把每個地方如同自己家般維護清潔；在守護治安2大重要面向為「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，翁縣長責成警察局強化偵防效能，案件不分大小，積極偵辦，迅速偵破，落實交通安全作為，精進警察風紀，領導同仁勇於任事，依法行政，建構一個讓縣民「安心、安定、安全」的家園，

翁章梁說，肯定越多，責任越大，感謝鄉親對縣府團隊的支持與肯定，未來會更謙卑，更努力，傾聽民眾需求，勇敢帶領嘉義縣大步向前，新嘉義將越來越好。