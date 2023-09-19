農業部進口蛋屢遭疑　蛋商：窮追猛打太誇張

▲專案進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

國內蛋雞場8成未現代化，無法統進統出管控產量；農業部專案進口雞蛋補充不足，為兼顧蛋農生計，有的須銷毀遭質疑。台北市蛋商業同業公會理事長林天來說，窮追猛打太誇張。

為滿足市場需求，又要兼顧蛋農生計，供需不失衡是關鍵，農業部進口雞蛋補充國產不足，但洗選、運輸的耗損，加上6到7月雞蛋需求量降低，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆規劃銷毀，藉此確保蛋農生計，但是連日來質疑聲浪不斷。

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林天來今天接受中央社記者電話訪問說，真的該銷毀的還是要銷毀，不能讓國內產業承受供需失衡的後果，就他所悉，大部分消費者應該都可以理解接受，「這樣窮追猛打太誇張了」、「過分了一點了」。

他說，國產雞蛋就是不夠，沒進口不夠賣；之前有洗選廠把雞蛋效期標錯，已立刻回收，並都在效期內，不要吃了對身體不好，才是最重要。

針對專案進口雞蛋迄今話題不斷，而規劃執行期到明年6月底，還有9個月多，林天來說，該進口的還是要進口，不夠就要補充。

農業部近日公布進口雞蛋流向，今年3至7月共進口1億4000萬顆雞蛋，其中17.14%經洗選後上架通路販售；加工占比23.59%；另外有3成多，約5402萬顆為耗損與到期，會封存銷毀，而銷毀都有再利用。