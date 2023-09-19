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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟「超思、台農都在高雄」　陳其邁：盼檢方介入查清流向

▲▼進口蛋爭議不斷！藍轟「超思、台農都在高雄」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲進口蛋爭議不斷！藍轟政府裝混蛋，「超思、台農都在高雄」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

進口蛋爭議如滾雪球般愈鬧愈大，國民黨高雄市黨部狂轟民進黨政府，質疑農業部、食藥署把關早已失能，尤其超思在高雄、台農也在高雄，要求高雄市長陳其邁針對進口蛋是否流入高雄市面啟動稽查，還給人民一個交代。對此，陳其邁回應，希望檢方能夠介入調查，務必查清楚蛋的流向。

國民黨高雄市第六選區立委候選人、市議員陳美雅今天表示，這次專案進口雞蛋，不論是進口或銷售，業者均指稱都是受政府委託找蛋、賣蛋。「既然是政府出面，這是一個國家級專案，那不是應該有更高標準的食品衛生把關嗎？」

陳美雅指出，進口雞蛋專案一路從進口商爭議、雞蛋運送過程與方式，到最近雞蛋的保存期限等問題，痛批這完全凸現出這個政府已經失能到荒腔走板的地步。

▲▼進口蛋爭議不斷！藍轟「超思、台農都在高雄」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市黨部質疑，超思在高雄、台農也在高雄，要求高雄市長陳其邁針對進口蛋是否流入高雄市面啟動稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

她直言，這次發生問題最嚴重的地方就在高雄，但到現在爭議延燒成這樣，民進黨還是沒有半個立法委員敢出來質疑、監督，副總統身兼總統參選人的賴清德還是繼續神隱，「全力輔選、無力監督」，讓把爛蛋、臭蛋吃下肚的人民情何以堪？

高雄市黨部發言人邱于軒則質疑，超思在高雄、台農也在高雄，不查不知道一查嚇一跳，不只巴西蛋還有各國進口的蛋，光一個巴西蛋就標示不清，是不是還有其他國的蛋也標示不清呢？衛生局說要裁罰，裁罰之後呢，誰能告訴我們這些蛋的流向？

邱于軒說，呼籲南部幾個縣市的衛生主管機關趕快醒醒，她也發函給衛生局，要求衛生局說清楚講明白，還給人民一個交代！

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁則回應，高雄市政府衛生局正在清查，也到現場實地查核，每一顆蛋都要算清楚，超思跟台農之前的約談有一些單據，還有蛋的流向交代不清，現在正全力在查清。

他強調，假如沒有交代清楚，將會偕同高雄地檢署一起，希望檢方介入調查，務必要水落石出查清楚蛋的流向。

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