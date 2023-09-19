進口蛋爭議延燒！應曉薇痛批陳吉仲「50天部長日記日日醜陋」

▲農業部長陳吉仲深陷進口雞蛋相關爭議，民眾十分擔憂食安問題發生。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

進口雞蛋爭議持續延燒！農業部「委託」多家貿易商，赴國外採購雞蛋，包含具有爭議的「超思」公司，台北市議員應曉薇痛批，農業部長陳吉仲，從缺蛋到過期蛋，將人民健康置之度外，非常可惡， 五十天的部長日記就是日日醜陋無能。

台北市議員應曉薇表示，台北市長蔣萬安幫台北市民把關，以及台北市批發、零售市場及蛋商共同協助，嚴格監督，不讓過期蛋在台北市橫行。應曉薇表示，進口蛋做好品質把關是極其容易的事，臺灣買大批蛋驗貨人責任？華僑更關心臺灣在國際間整體形象，主動提供應曉薇務實資訊，巴西僑胞表示，「巴西蛋農很多，臺灣跟巴西無邦交，買蛋純屬於民間貿易行為，此次專案進口雞蛋，蛋有問題，貿易商能清楚說明蛋來源。巴西蛋出口涉及報關，相關資料貿易商也會有。巴西外交部、經濟文化辦事處都能側面了覺，不宜繼續隱匿爛蛋進出口資料。」



經應曉薇了解，臺灣貿易商是經由巴西中盤商購得進口蛋。層層合約將變成資料不公開保護傘。農業部如果真有心要解決民眾疑慮，公布專案採購臺灣貿易商，提供巴西中盤商供貨蛋農來源。「最重要的ㄧ環是公布兩國貿易商驗貨人及完成驗貨簽名證明。」應曉薇說臺灣恐無驗貨代表，「這不是一箱雞蛋，是政府以專案代替兩千三百多萬人去購買的蛋，如此草率行事，陳吉仲豈有不下台之理？」

至於專案進口蛋有無涉及圖利，應曉薇也建議檢調馬上就能主動偵辦，「只要查匯款銀行，匯款證明，最終成交價格，即能查明真相。」

農業部從進口蛋流程有問題，以及爆發過期蛋的問題，應曉薇認為，就任50天的首位農業部長陳吉仲難辭其咎，農業部揭牌成立號稱將開創臺灣農業發展新紀元，陳吉仲農業弄不好，農業部動保司也未見積極修法，應曉薇說「50天的陳吉仲部長日記，我寫下你日日的醜陋與無能。」