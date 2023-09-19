高雄「待銷毀進口蛋」近千萬顆　衛生局兵分三路稽查結果曝

▲高雄「待銷毀進口蛋」多達近千萬顆，高市衛生局展開稽查確認。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

進口蛋爭議延燒全台，面對各界質疑進口蛋流向，農業部18日終於公布中央畜產會分布在7縣市共13個進口蛋冷鏈倉儲地點，其中高雄2倉儲有963萬顆到期待銷毀的進口蛋。高雄市衛生局今（19）日兵分三路稽查轄內進口雞蛋倉儲2處，以及信興公司位於屏東縣的洗選場，責令業者過期蛋品不得擅自移動，否則將依法開罰。

農業部昨公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，高雄部分有2倉儲，共計約有963萬顆到期待銷毀的進口蛋。高市衛生局今日也展開稽查，確認轄內倉儲地點温度、庫存量、報廢量、待銷毁分區置放等符合性。

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▲高市衛生局兵分三路稽查轄內進口雞蛋倉儲及信興公司位於屏東縣的洗選場。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局今日分別至畜產會冷鏈倉儲的仁武物流廠，查獲逾期待銷毁進口蛋總計532萬800顆（巴西488萬8800顆、土耳其43萬2000顆），標示「過期品禁出」並整板包膜，未逾期巴西進口蛋29萬7360顆。

小港物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計431萬8380顆（巴西403萬6680顆、土耳其8640顆、澳洲9萬4860顆、泰國17萬8200顆），標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋161萬6400顆（巴西23萬6160顆、澳洲73萬080顆、泰國65萬160顆）。

衛生局強調，已責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。

另外，由於「台農」蛋品公司營業登記於高雄市，衛生局自9月11日起即主動積極溯源「台農」公司蛋品進出數量與流向，但截至昨日已四度約詢「台農」蛋品公司黃姓負責人，仍無法提供完整相關物流單據。

衛生局促請業者儘速提供相關物流單據，以利儘速釐清台農供應鏈上游信興蛋品公司至「台農」蛋品公司之營銷市場通路流向；目前研判「信興」蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵。

▲▼高市衛生局派員至信興屏東洗選廠作業場所稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對信興公司位於屏東縣的洗選場部分，九如洗選廠現場查澳洲進口蛋15萬9840顆（效期2023.9.17）及巴西進口蛋15萬5520顆（效期2023.9.24、2023.9.25），共計31萬5360顆，標示「勿動、待報廢」。

衛生局指出，鹽埔雞蛋運銷合作社集貨場主要是農業部輔導的洗選場，處理國產蛋進出貨，現場原料都是散蛋籃裝貼牧場來源標示。

信興業者無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，衛生局已3次發函要求提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局將持續加強量販店、賣場、超市、超商，以及市場、早餐、烘焙、蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，以維護市民食的安全。