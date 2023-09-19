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行動智能車首航綠島　千萬TT金幣大放送

▲行動智能車首航綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲行動智能車前往綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府數位推廣大使TCar行動智能車跨海服務了，16日登上綠島，在綠島造成轟動，台東縣政府所推動智慧永續數位治理目標邁入了新的里程碑，並讓台東縣的離島居民及店家也可以共同享受數位新生活的所帶來的便利。

國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，選擇綠島作為此次活動的舞台是因為綠島地處離島城市，光害低且擁有壯麗星空，這裡的居民有幸在家門口就能欣賞大海和星空的美景。台東縣政府希望透過TCar行動智能服務，鼓勵當地居民融入數位新生活，並關注環境保護，這也為帶有「智慧永續」DNA的TCar增添了環境教育的實質內涵。此次TCar行動智能車綠島行，更結合了「國際臭氧層保護日」這個有意義的節日，在台東分局綠島分駐所前與綠島人權紀念公園開展環境保護活動，並利用TCar行動智能車所搭載的「智慧廢電池回收機」進行回收廢電池領TTpush金幣，更獲得了在地民眾的廣大好評。

▲行動智能車首航綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

利用TCar上搭載受台東居民歡迎的智能廢電池回收機，綠島在地民眾利用回收廢電池換取台東金幣的情形非常踴躍，同時也到綠島國小與公館國小進行環境教育體驗，活動期間總共回收了3,850顆廢電池。為了提高環保意識，活動中還特別進行了線上直播，鼓勵熄燈一小時，倡導減碳和保護臭氧層的教育意義。

曹劍秋處長進一步說明，TTPush會員目前以每週約100人的速度在增加，會員數即將突破119,000人，已超過台東縣總人口的50%。透過台東金幣，綠島民眾可以在TCar的線上選購平台就能輕鬆購買台東全縣近600家特約商店的商品，超過234項商品可供選購。在活動現場還提供以台東金幣消費，並參加打卡活動就能獲得額外台東金幣的回饋。此外，TCar更與政風處進行反賄選宣導及與警察局進行交通安全宣導等，突顯出TCar行動智能車也能整合其他單位進行拓展宣傳渠道，進一步確保縣政服務觸及每一個鄉鎮。

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