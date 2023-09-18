防詐+交通安全月宣導　鸞山警「二手市集」舉牌及廣播放送

▲鸞山警「二手市集」舉牌及廣播放送 實施防詐及交通安全月宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局為擴大反詐騙及交安宣導的觸角，由偵查隊及各分駐(派出)所共組「識詐交安宣導團」，日前由鸞山派出所警員劉建平前往「二手市集」防詐及交通安全月宣導。

關山警察分局鸞山派出所警員劉建平，運用鸞山村辦公室舉辦「二手市集」時機，前往以手舉牌及廣播系統，向現場攤商及民眾宣導最新「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等常見6大詐騙手法，並提醒民眾接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問或撥打165反詐騙專線請求協助，以免被騙。

員警除宣導「交通安全月」向外，更向現場民眾宣導切勿酒後駕車，因為酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的傷害，並呼籲民眾飲酒後，請以代駕或請親友接送等方式返家，以免樂極生悲，發生不可逆的憾事。另發送反光拍拍圈交安宣導品，讓長者們配戴增加辨識度，以防制交通事故發生。

關山警察分局表示，「治安與交通」是警案責無旁貸的工作，所以歡迎各機關、學校、社區及部落等，邀請「識詐交安宣導團」前往實施宣導，期望透過不間斷地宣導，能達到暮鼓晨鐘的效果，使民眾能夠免於遭詐及維護行的安全。於此再次呼籲民眾，切勿聽信網路社群或LINE群組穩賺不賠投資理財資訊，以免賠了夫人又折兵。