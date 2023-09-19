提升照服員性平意識　打造友善平等工作環境

▲婦幼警察隊隊長余麗娟擔任照顧服務員專班職業訓練「性別平等」講師。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣紅十字會於日前邀請台東縣警察局婦幼警察隊隊長余麗娟擔任照顧服務員專班職業訓練之「性別平等」講座講師，透過相關法令及實務解析，加強照護服務員在工作中對性別意識的正確觀念，解構性別不平等的錯誤認知及防治性騷擾的惡意行為，另也特別針對近期層出不窮之詐騙手法加以宣導，以降低被害案件的發生。



照顧服務員在工作職場上，與受照護者易有肢體上之碰觸行為，且現今社會多元性別意識抬頭，為消除性別刻板印象，提升照護員對性別平等意識及性騷擾法令之認識，乃透過實務案例之解析進行介紹，建立性別平等認知及性暴力零容忍之觀念，以提升友善職場工作環境。

另也因應性騷擾防治法、性別平等工作法(舊法為性別工作平等法)及性別平等教育法等性平三法，業經總統於112年8月16日修正公布，部分修文於113年3月8日施行，特別簡介條文修正重點，包括加重權勢性騷擾之處罰、強化外部申訴及監督機制、提供被害人友善協助及延長申訴特別時效等等，以打造有效、友善、可信賴之防治性騷擾新世紀，確保照顧服務員都能保護自身安全及工作上受到平等待遇。