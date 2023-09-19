東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

▲台東永續方舟館，開放預約參觀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東第一座以「環境保護」為主題的教育空間「永續方舟館」，展館主軸圍繞聯合國永續發展目標(SDGs)，以數位互動學習方式推動環境永續、綠生活、節能理念的重要環境教育學習場所，並提供解說導覽服務、環境教育課程及環保DIY活動，歡迎縣內、全國各縣市機關團體、學校、一般民眾揪團申請預約，每團至少20人以上，至多40人為限（學校及公益團體10人以上可提出申請），並請於活動日前14日進行線上預約（http://bit.ly/3SU8ucg）， 或撥打台東縣環教中心專線（089-359049）洽詢。

環保局說明，「永續方舟館」透過數位互動方式提供民眾開拓新知的環境教育學習體驗，展示空間著重環境的多元議題，化身為一處處屬於島東的故事，從天空到河流、從山巒到海洋，提醒著民眾環境各層面彼此交織影響、環環相扣，透過課程活動、講座、展覽、微旅行活動、嘉年華市集等不同形式，從大環境切入社區、家庭、再到個人，將民眾與環境保護意識距離相互拉近。

永續方舟館參訪採團體預約制，請於14日前提出申請，歡迎20人以上學校及機關單位提出申請，上限40人，開放預約時段為週一至週五8:30-17:00。