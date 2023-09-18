台東部落食尚創意⼤賞決選　「烤茶地」奪首獎





▲台東縣政府18日舉辦「台東部落食尚⼤賞暨釀市集啟動記者會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府18日舉辦「台東部落食尚⼤賞暨釀市集啟動記者會」，特別邀請3位跨領域講師胡天蘭、林志豪、潘晨綱進⾏⽂化產業論壇對話，並舉辦部落食尚大賞決選頒獎，由「烤茶地」獲首獎。

饒慶鈴指出，縣府推動「台東部落食尚」計畫邁入第5年，至今輔導29間店家，今年再結合工藝意象，發揮1+1大於2、產業再升級的概念，從食材延續至食器及工藝。食器不僅是食物的容器，更是文化、傳統和創意的體現，也為用餐體驗增加美感，讓祖先的故事及傳統技藝延伸至餐桌。今天食尚大賞看到結合工藝的多樣化食器，兼具美學與永續理念，並運用以洛神、荖葉、刺蔥等在地食材製作的餐點，為原民飲食文化激盪出更多火花。

縣府原民處說明，上個月舉辦器皿美學工作坊，邀請講者分享器皿搭配技巧與美學應用，也推薦以竹編、檳榔鞘、椰殼等製作食器的工藝家與店家合作，致力提升部落特色餐食。今年首度辦理部落食尚大賞，以「一口食」呈現，在決選中各店家展⽰了獨特的餐飲與食器搭配，經過激烈⾓逐後，從11間決選店家中頒發冠軍烤茶地、亞軍髒孩子工作室、季軍部落草地便當，分別獲得6萬、3萬及1萬元的⼯藝器⽫採購⾦，以及優勝蓋亞那工作坊、少妮瑤工作坊與最佳人氣獎烏尼曩工作坊，分別由縣長饒慶鈴等人頒獎，以鼓勵店家將傳統的⼯藝⽇常留在餐桌，帶領⼤家進入豐富的部落餐食五感體驗。

美食作家胡天蘭表示，這次的體驗有別於各種美食競賽，台東原民美食與工藝的完美交織，彷彿詩意在舞動。品嘗每一道職人端出來的料理，同時間飄散著誘人的香氣，品味著創意的美妙，故事力和文化力非常動人，展現台灣最獨特也最具代表性的飲食料理篇章。

原民處補充說明，10⽉8、9⽇聯合「阿米斯⾳樂節」於都蘭⿐舉辦「台東部落食尚釀市集」，將呈現全新的「釀」作食尚盛典，「釀」更象徵著台東的⼈⽂與風⼟，經過時間發酵，所醞釀出台東獨⼀無⼆的部落風味；今年更進⼀步結合⼯藝意象，將「釀」的精神從食材延續⾄與⽇常⽣活的食器連結。另10⽉7⽇及10⽉10⽇安排「部落食尚專屬-南島藝文⼩旅⾏」套票活動，邀請各地旅客前往共襄盛舉。