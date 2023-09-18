馬祖海巡參謀主任狂A罐頭丟官！下屬出庭無奈：是服從長官命令

▲馬祖岸巡總隊時任參謀的林姓主任，偕同曾姓少校後勤官(左)及曾姓女上士（右）等人侵佔岸巡伙食罐頭64箱，並由在台2友人幫忙接應，法院今首開庭。（組成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

馬祖岸巡總隊時任參謀主任林佑柏，偕下屬侵占隊上64箱罐頭，更以偷天換日換紙箱掩飾後運回台，請潘、鄭姓友人協助送到指定處。檢方經縝密調查，依侵占公用財物等罪起訴林佑柏等5名軍人，2名友人則依收受及搬運贓物罪起訴。今（18日）士院首開庭，曾姓少校後勤官否認犯行，張、曾姓女上士認罪，余姓士官長因確診未到。

除林佑柏安排下週開庭，4名官兵、2名友人今開庭。負責管理罐頭及後勤裝備等的曾姓少校後勤官（39歲）否認犯罪，其律師答辯說，並不知情搬運物品為何公物，搬運時也已打包好，僅是依長官之命令協助搬箱，其行為是公務員服從上級長官命令之行為，依刑法第21條第2項規定應不罰。

▲在台負責收受罐頭的鄭、潘姓男子(左)阿莎力認罪，曾姓巡隊女上士(右)也坦承犯行。（圖／記者黃宥寧攝）

負責隊上開伙食團辦伙等曾姓巡隊女上士（30歲）承認犯行，辯護律師說，曾女從偵查、審判中自白犯罪，就其行為均是長官指示，並未從中獲得利益，手段、參與程度及損害輕微，且現職務為檔案管理，不會再碰到罐頭，無再犯可能性，並提及曾女軍職9年，表現良好，若被褫奪公權，於民間難以謀求其他職務，生活恐發生困難，請求法官給予免與褫奪公權或免刑機會，36歲張姓巡隊女上士也認罪。

至於被依幫忙收受及搬運贓物罪被起訴的鄭、潘2人雖未選任律師辯護，但都阿莎力認罪，也不爭執任何證據；余姓岸巡隊士官長因確診未到庭，法官則諭知改訂下月16日續行準備程序。

起訴指出，2021年9月林佑柏，任金馬澎分署岸巡隊中校參謀主任，12月獲知單位庫存罐頭過多，將64箱軍品罐頭，偕下屬合力偷寄回台灣，讓在台友人幫忙分送。

林廉詢、偵訊時承認知悉罐頭不得贈與他人，並認有指示下屬載運罐頭及通知友人收受，曾姓少校後勤官承認說，有將要偷運回台的罐頭，推放在報廢庫房內棧板上，紙箱也換成連江地區統一超商字樣裝箱；張姓女上士也認有以LINE通知胞姊收受「玉米48、土豆麵筋48、紅燒扣肉48、紅燒牛肉39、鮪魚57、鯖魚48、花生湯48、黑八寶35」等罐頭數量對話訊息。

檢方認，林男等人侵占64箱國軍罐頭，犯罪所得為5萬多元，依貪污治罪條例侵占公用財物罪；鄭、潘姓友人依收受及搬運贓物罪嫌起訴，同時審酌林男等人於偵查中自白犯行，主動繳回犯罪所得，各次犯行金額均在5萬元以下，建請法院依貪污治罪條例規定減刑。