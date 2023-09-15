高虹安致歉「要求首長與李忠庭往來要報備」　他驚：搞錯方向了吧！

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安近期深陷助理費、搭名車、住豪宅爭議，又被前文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢介入市政。對此，高15日2度鞠躬道歉，並表示會嚴格要求市府所有首長與李忠庭來往需報備。民進黨立委林俊憲質疑，高虹安道歉是很好，但恐怕搞錯方向了吧！這段聲明只要求首長，怎麼看怎麼奇怪，「說得好像是什麼萬人迷，官員都會忍不住想要認識他一樣。」

高虹安今發聲明表示，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李忠庭有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。

林俊憲驚呼，怎麼會是要求市府裡面的官員們禁止跟Jack先生往來呢？「說得好像是什麼萬人迷，官員都會忍不住想要認識他一樣，魅力難以抵擋，連我都有點好奇想一探真面目。」

林俊憲指出，而且經過高虹安這麼一番話，Jack現在正式成為新竹政壇最可怕的「血滴子」，只要看誰不爽，就派Jack主動去堵人、製造「私下接觸」的既成事實，這下就有很好的理由處分那個人，多好用啊！

林俊憲表示，到底是Jack主動去找局處首長們聊聊天？還是局處首長去找Jack？這才是最大的疑點，高虹安這段聲明卻只要求首長，怎麼看怎麼奇怪，「或許是受了民眾黨的訓練，跟柯主席一樣還搞不清楚干政的定義吧，那一切就說得通了！」