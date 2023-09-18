　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北石碇12年搶災工程搞假的　區長收禮技士收錢！23人起訴

▲▼新北市石碇區公所緊急搶修標案圍標貪污收賄案，技士黃志仁。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市石碇區公所技士黃志仁收賄390萬元放任廠商借牌圍標、延宕災害搶修工程。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市石碇區公所工務課技士黃志仁，負責區內災害緊急搶修復建作業工程標案，卻涉嫌故意刁難、阻撓廠商請款，廠商高盛公司李植慶因此依標案數量，行賄黃志仁390萬元，另外贈送70條加熱菸給石碇區長李浩榕，藉此換得區公所放任高盛以借牌方式圍標，事後再以不實的施工照片請款，總計犯行長達12年，台北地檢署18日依貪污等罪起訴黃、李等23人。

石碇區因境內多山，遇到颱風大雨時有斷路等災害發生，因此每年都會按照區內地理位置，分區招標「災害緊急搶修復建作業工程」(搶災工程標案)，且標案以開口合約方式，由廠商在搶災後依實際施工紀錄向區公所請款。

檢調查出，李植慶早從2011年起，就為了爭取搶災工程標案，向本來就無意參與的其他廠商借牌來圍標，並約定以標案工程款的2%作為借牌費用，直到2015年間，李植慶在向區公所請款時，送審資料、施工方式就常被區公所技士黃志仁百般刁難，連每車廢土廢料沒有載滿就開走也有意見。

▲▼台北地檢署25日指揮調查局約談新北市石碇區公所貪污案包商高盛公司負責人李植慶（左）。（圖／記者劉昌松攝）

▲高盛公司負責人李植慶（左）靠長期行賄取得標案。（資料照／記者劉昌松攝）

2016年起，黃志仁開口向李植慶表示，如果還想得標，每得標1區，要支付30萬元，2019年起，石碇區搶災工程不再分區，統一招標，索賄金額變成每年度就要60萬元，李植慶為了繼續取得搶災工程，一方面向人買牌圍標，一方面行賄黃志仁。而黃志仁除了事前洩漏標案採購價等國防以外秘密，發現投標文件有問題，也會提點李植慶改進。

在此同時，男子陳俊亦從2019年起，以工程款19%的對價，向人借牌爭取「搶災工程設計監造」標案，在發現李植慶的搶災工程未如預期完成，或者李植慶用不實的派工資料、不實的施工前中後照片請款時，陳俊亦和黃志仁都會睜一隻眼閉一隻眼，連當時的石碇區長李浩榕也跟著通融包庇，李植慶因此3度贈送李浩榕加熱菸共70條作為答謝。

▲▼新北市石碇區前區長李浩榕 （中）涉貪瀆案二度約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲石碇區前區長李浩榕收受廠商贈送的加熱菸70條。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官唐仲慶統計，石碇區技士黃志仁到2023年為止，收賄8次共達390萬元，區長李浩榕收受的加熱菸價值共11萬9千元，李植慶藉此承包標案不法所得174萬4430元，分別依違背職務行、收賄，詐欺取財，以及《政府採購法》妨害投標等罪，分別起訴黃、李和出借牌照的業者共17名自然人，以及6家公司法人，總計23名被告。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道
27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！陸健身房倒閉　老闆還原
發票拿出來！中「3碼」劍湖山只要299元
快訊／台籃合併暖身？　富邦勇士對決中信特攻成真
AV女優「多益990滿分」學霸背景曝！英文對談超溜　美國任天
賴芊合變脫星！　強力水柱「沖掉整條浴巾」穿幫急喊卡
LIVE／賴佩霞正面回應諮商爭議！改口稱是教練　80分鐘收2
不只郭台銘賴佩霞　「10組」正副總統被連署人公布
搶災工程搞假的！　他收70條加熱菸慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

基隆海洋廣場女子墜海！海軍士官長路過跳下救人　鬼門關前搶命

快訊／新店社區蓄水池換抽水馬達！工人觸電昏迷　送醫搶救中

告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

宣傳車未掛車牌上路！綠議員質疑林國慶耍特權　警蒐證開罰

高雄男酒駕一路闖紅燈！遭圍捕衝進拖吊場　竟騎車猛撞1警掛彩

蘇卡達象龜趁曬太陽開溜！貨車司機送派出所　警PO臉書找到飼主

台中男衝老婆娘家砸車...自錄動手過程「不要逼我」！動機曝光

小三LINE酸：男人偷吃要自己檢討　正宮看完先離婚再告討百萬

亡妻手機翻出性愛片！小王感謝：孩子教得如此棒　夫被綠多年怒告

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

基隆海洋廣場女子墜海！海軍士官長路過跳下救人　鬼門關前搶命

快訊／新店社區蓄水池換抽水馬達！工人觸電昏迷　送醫搶救中

告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

宣傳車未掛車牌上路！綠議員質疑林國慶耍特權　警蒐證開罰

高雄男酒駕一路闖紅燈！遭圍捕衝進拖吊場　竟騎車猛撞1警掛彩

蘇卡達象龜趁曬太陽開溜！貨車司機送派出所　警PO臉書找到飼主

台中男衝老婆娘家砸車...自錄動手過程「不要逼我」！動機曝光

小三LINE酸：男人偷吃要自己檢討　正宮看完先離婚再告討百萬

亡妻手機翻出性愛片！小王感謝：孩子教得如此棒　夫被綠多年怒告

《MOVING異能》結局預告！倒數10秒⋯他突開槍　韓孝周崩潰：不行

30年來9颱風擾中秋「半數以上是強颱」！下周熱帶擾動成颱機會高

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

租金收益高！　他花280萬買地上權套房「10年後還倒漲50%」

宇宙人快閃東京現身簽名會　上百粉絲敲碗演唱會

亞運進場防中國小動作　體育署：循奧會模式參賽

台灣騎機車「一堆人這樣穿」！泰國妹子嚇壞：媽媽說不可以 禁忌揭密

單場狂進7球！ 　羅馬主場7比0賞恩波利義甲開季4連敗

女主人被2羅威那犬包圍攻擊　鄰居目睹嚇：只能眼睜睜看著她被啃

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

男發現妻在家偷吃！一舉動害慘自己

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

即／國道火燒車驚成火球

亡妻手機翻出性愛片！夫驚覺被綠10多年怒告

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」回堵2公里

苗栗三灣轎車撞電桿　31歲男不治

新北KTV9人互毆　為搶電梯砸傷2人

台灣3大黑幫聯手組詐團！狂騙近5千萬

獸醫敲碎自己腳趾詐保！關鍵證據被抓包

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

更多熱門

相關新聞

即／麻善大橋男子落水　消防人員下艇搶命

即／麻善大橋男子落水　消防人員下艇搶命

台南市麻豆區麻善大橋18日上午9時59分許於，有員警目擊1名男子落水，人在水面上載浮載沉，台南市消防局119中心據報，馬上出動善化、麻豆等消防分隊，共5車2艇13人前往搶救，並出動空拍機協助搜尋，消防人員下艇後在附近岸邊發現該名男子，並於上午10時35分許，消防人員接觸溺者，立即吊掛船艇，積極搶救，順利將溺者成功救援，目前落水原因等交由麻豆分局調查處理中。

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

高虹安致歉「要求首長與李忠庭往來要報備」　他驚：搞錯方向了吧！

高虹安致歉「要求首長與李忠庭往來要報備」　他驚：搞錯方向了吧！

少年偷開車載友出遊撞路樹　12歲童命危

少年偷開車載友出遊撞路樹　12歲童命危

收發進出識別證也能鍊金　三總前職員貪2萬下場出爐

收發進出識別證也能鍊金　三總前職員貪2萬下場出爐

關鍵字：

石碇區長災害搶救標案貪污里長廠商圍標洩密政府採購

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

「世新校花」無預警宣布懷孕！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

瑀熙公開首次整型過程：後悔沒早做

賴佩霞被檢舉了！

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面