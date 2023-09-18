新北石碇12年搶災工程搞假的　區長收禮技士收錢！23人起訴

▲新北市石碇區公所技士黃志仁收賄390萬元放任廠商借牌圍標、延宕災害搶修工程。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市石碇區公所工務課技士黃志仁，負責區內災害緊急搶修復建作業工程標案，卻涉嫌故意刁難、阻撓廠商請款，廠商高盛公司李植慶因此依標案數量，行賄黃志仁390萬元，另外贈送70條加熱菸給石碇區長李浩榕，藉此換得區公所放任高盛以借牌方式圍標，事後再以不實的施工照片請款，總計犯行長達12年，台北地檢署18日依貪污等罪起訴黃、李等23人。

石碇區因境內多山，遇到颱風大雨時有斷路等災害發生，因此每年都會按照區內地理位置，分區招標「災害緊急搶修復建作業工程」(搶災工程標案)，且標案以開口合約方式，由廠商在搶災後依實際施工紀錄向區公所請款。

檢調查出，李植慶早從2011年起，就為了爭取搶災工程標案，向本來就無意參與的其他廠商借牌來圍標，並約定以標案工程款的2%作為借牌費用，直到2015年間，李植慶在向區公所請款時，送審資料、施工方式就常被區公所技士黃志仁百般刁難，連每車廢土廢料沒有載滿就開走也有意見。

▲高盛公司負責人李植慶（左）靠長期行賄取得標案。（資料照／記者劉昌松攝）

2016年起，黃志仁開口向李植慶表示，如果還想得標，每得標1區，要支付30萬元，2019年起，石碇區搶災工程不再分區，統一招標，索賄金額變成每年度就要60萬元，李植慶為了繼續取得搶災工程，一方面向人買牌圍標，一方面行賄黃志仁。而黃志仁除了事前洩漏標案採購價等國防以外秘密，發現投標文件有問題，也會提點李植慶改進。

在此同時，男子陳俊亦從2019年起，以工程款19%的對價，向人借牌爭取「搶災工程設計監造」標案，在發現李植慶的搶災工程未如預期完成，或者李植慶用不實的派工資料、不實的施工前中後照片請款時，陳俊亦和黃志仁都會睜一隻眼閉一隻眼，連當時的石碇區長李浩榕也跟著通融包庇，李植慶因此3度贈送李浩榕加熱菸共70條作為答謝。

▲石碇區前區長李浩榕收受廠商贈送的加熱菸70條。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官唐仲慶統計，石碇區技士黃志仁到2023年為止，收賄8次共達390萬元，區長李浩榕收受的加熱菸價值共11萬9千元，李植慶藉此承包標案不法所得174萬4430元，分別依違背職務行、收賄，詐欺取財，以及《政府採購法》妨害投標等罪，分別起訴黃、李和出借牌照的業者共17名自然人，以及6家公司法人，總計23名被告。