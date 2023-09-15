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Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

▲桃園市詹姓男子去年8月間公司聚餐後，因酒醉指名女下屬攙扶至公司餐廳，卻乘機抱住女子要求喇舌，女子婉拒後直接襲胸並以下體磨蹭強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新北市辜姓Uber司機乘機猥褻酒醉的女乘客，還將過程錄下傳給友人看。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

司機竟是狼！計程車司機派單員小琦（化名）與友人聚餐飲酒，結束後想搭計程車返家即在派單群組丟單，辜姓Uber司機看見是認識的人立刻接單。辜男見小琦陷入泥醉，動起歪腦筋，將車開往住家地下室，伸出狼爪撫摸，還將過程錄下傳給黃姓友人看，黃姓友人立刻報警。士林地檢署偵結依乘機猥褻罪嫌將他起訴。

起訴指出，辜男為Uber司機，因而結識司機群組擔任計程車司機派單員小琦。小琦2020年5月間，和友人聚餐飲酒，結束後因酒醉想搭乘計程車返家，就在派單群組丟單，辜男立刻接單前往載人。

途中，辜男見可愛小琦酒醉不省人事，竟起邪念，將人載往自家地下室，並將車子座椅放平，讓小琦上半身躺在座椅上，再拉下其上衣，露出胸部後以手撫摸，更惡劣的是還將猥褻過程以手機錄下傳給朋友炫耀。

黃姓友人收到影片後，並沒有見獵心喜，反而拿著不雅影片向警告發，警方也立刻循線調查。

偵查時，辜男坦承犯行，檢方根據小琦、黃姓友人證述等，認辜男行為觸犯乘機猥褻、妨害秘密罪，一行為同時觸犯2罪名，為想像競合犯，建請法院從一重以乘機猥褻罪處斷，並沒收猥褻影片；至於散布猥褻影像罪，檢方認為他僅傳給黃1人，難認有散布於眾意圖，若成罪也與前述妨害秘密罪有同一罪關係。

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