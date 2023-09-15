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社會 社會焦點 保障人權

三總收發進出識別證也能鍊金　前職員巧立名目貪2萬下場出爐

▲▼三軍總醫院醫務行政員黃晶瑩30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院醫務行政員黃晶瑩（前中）涉巧立名目向廠商收取每張識別證500元工本費，騙得2萬餘元中飽私囊。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

三軍總醫院前行政人員黃晶瑩2020年任職期間，便宜行事將政府免費提供的5萬多片防疫口罩，一次交給當時的勞務外包業者楊玉杰，引發楊女擅自以1片5元價格轉賣的弊端，黃女雖沒撈到好處，卻被查出她巧立名目，向進出院區的包商預收每張識別證500元補發工本費，涉藉A此走2萬多元，台北地院審結，今依公務員利用職務機會詐取財物罪判她2年徒刑、緩刑3年，可上訴。

2020年全台爆發新冠肺炎疫情初期、國內管制口罩銷售，衛生主管機關為提供醫療人員穩定的防疫物資，依《防疫物資及資源建置實施辦法》，無償配發一般醫療口罩與外科口罩給醫療院所，黃晶瑩時任三總醫勤室醫務行政員、負責院內「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」業務，包含發放免費防疫口罩給勞務包商在三總工作的所屬人員。

但黃晶瑩貪圖方便，將台北市政府衛生局配發三總的免費防疫口罩，2020年3月一口氣撥發5萬餘片，給當時承攬三總照顧服務員、護理佐理員勞務的惠明公司，惠明負責人楊玉杰不但涉以每片5元價格，賣給原可免費領用口罩的照護員與佐理員，甚至將其中2萬多片挪為己用還偷賣給外人。

2021年4月間，台北地檢署接獲線報，指揮廉政署與警方搜索約談，查出楊玉杰另涉影印變造「投保單位網路申報及查詢作業」報表資料，假裝已依規定為受僱員工投保勞健保，藉此減輕人事成本、規避三總處罰違約金，以致三總受騙、按月支付勞務費用，楊女2年內不法所得高達約350萬元。

黃晶瑩被懷疑包庇楊玉杰盜賣免費防疫口罩與申報不實的投保資料，她一概否認，但檢方查出，三總規定外包商員工進出院區須換領識別證佩戴，若遺失或沒繳回，每證須支付500元，黃女涉巧立名目，向包商預收每張識別證500元補發工本費，聲稱清算確認後會繳給院方，實際上，這些錢都進了黃女口袋，共約2萬元。

楊玉杰被移送北檢複訊後交保100萬元，黃晶瑩交保30萬元，檢方去年（2022年）4月起訴楊女與4名員工涉犯詐欺取財、偽造文書等罪嫌，黃女被起訴涉犯《貪污治罪條例》。台北地院查明黃女沒護航楊女撈到好處，今先審結黃女涉案部分，依公務員利用職務機會詐取財物罪判她2年徒刑、褫奪公權2年，但緩刑3年，須支付公庫10萬元並提供80小時義務勞務，可上訴。

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