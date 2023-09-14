營建署貪官被求刑25年不認罪　出庭瞎扯為「報恩」白手套才洩密

▲營建署道路工程組前組長張之明（左）涉貪逾7567萬元被起訴，14日首度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

營建署前組長張之明被控任內從2017年間起，涉收受業者現金回扣與招待喝花酒等賄賂共7567萬餘元，今年（2023年）8月被依不違背職務收賄等罪嫌起訴，移審台北地院獲准交保850萬元。北院今（14日）首度開庭，張之明僅對洩密案情認罪、其餘一概否認，並企圖推稱「報恩」本案白手套張騰龍長期對他家的照顧。

張之明今在庭訊對於檢方起訴的洩密罪嫌表示：「我認罪！」但其他案情「我認為我有委屈，我否認（犯罪）」。法官細問他的本意是否認整個客觀事實，「還是主觀認為自己沒有收賄意圖？」張之明肯定表示：「全部都否認！」並自稱本案發生期間，他對張騰龍是處於「報恩的狀態」。

▲曾任藍綠立委助理的張騰龍，到案承認充當張之明收賄的白手套。（資料照／記者劉昌松攝）

張之明聲稱，認識張騰龍10幾年，張騰龍一直對他和家人非常照顧，「尤其是我的父母，我父親年邁、母親也多病」，他的家人都對張騰龍很感恩，「所以我說張騰龍是我們家的恩人」，本案是張騰龍要求他協助指導撰寫道路工程補助案，他工作忙、周一到周五行程幾乎排滿，所以犧牲假日碰面，但「次數並不是很多」，也不是全部都找他指導。

相對於張之明企圖卸責，張騰龍則是全部認罪，包括擔任「白手套」，將同案被起訴的廠商陳登來提供的金錢轉交張之明，張騰龍供稱自己「對法律無知跟愚蠢的看法」，以為把不法所得全部捐給弱勢、沒有任何一毛錢放進自己口袋就沒事，到案被羈押才發現自己錯了。

辯護律師指，張騰龍熱心公益，近10幾年捐款共達4、5千萬元，本案被起訴的不法所得1650萬元也全捐，而且不是為了報稅節稅，請求法官考量張騰龍配合偵辦、態度良好，能給予減刑與緩刑的自新機會。陳登來與同案被告、營建署道路工程組前課長詹加欣也全部認罪，陳請求認罪協商輕判，詹請求減刑與緩刑。

▲工程廠商陳登來（右）承認行賄張之明。（資料照／記者劉昌松攝）

法官諭知被告與律師以書狀補充抗辯細節，擇期再開庭。張之明開完庭被記者詢問同案3名共犯供詞都對他不利、是否有所回應，張之明戴著口罩眼神木然、不發一語。

檢方本案起訴指出，張之明擔任營建署道路工程組組長期間，因握有8年8千億元前瞻計畫預算編列等決策影響力，涉從2017年間起，以透露標案計畫、指導廠商撰寫補助案申請書等方式，透過曾任藍綠立委國會助理的張騰龍，收受廠商現金回扣、招待花酒等賄賂達7567萬餘元，包括要求廠商墊付他包養女藝術家當小三的花費81萬餘元，但張之明卻被小三戴綠帽、謊稱替他生下兒子，讓他用業者孝敬的賄款幫忙養。

檢方今年7月發動搜索約談，查出張之明本件所涉前瞻計畫審核案共73件、總金額逾34億元，經43天密集偵辦，檢方今年8月29日起訴張之明4人，具體求處張之明25年徒刑，建請對其餘3名認罪被告從輕量刑。當時在押的張之明移審北院獲准交保850萬元，陳登來交保350萬元。本案另有2名涉行賄的業者認罪獲緩起訴處分，各須支付國庫200萬元與50萬元。