第13屆大專生洄游農村競賽　國立聯合大學食八銅人團隊奪金獎

▲農業部農村水保署李鎮洋署長（左8）頒發金獎予國立聯合大學食八銅人團隊。（圖／農業部農村水保署提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

由農業部主辦「第十三屆大專生洄游農村競賽」於今（17日）在臺北松山文創園區1號倉庫辦理「成果發表會暨頒獎典禮」，25個團隊歷經2個月的駐村，在激烈的競爭下，由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系學生「食八銅人團隊」駐村於苗栗縣銅鑼鄉銅鑼鄉農會榮獲本屆金獎，並獲得新臺幣15萬元獎金。

另外，由國立政治大學大學社會責任辦公室「龜（歸）鄉永安一碇紅2.0 」、國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「貓裏貓裏HOME 」獲得銀獎，國立臺灣海洋大學教育研究所「睿思7世代」、東海大學景觀學系「橋見小路」及國立屏東科技大學農企業管理系「踏浪前行，織網未來」奪得銅獎。

▲國立臺灣海洋大學睿思七世代展現駐村成果。農業部農村水保署李鎮洋署長（右1）。

農業部農村水保署李鎮洋署長表示，新世代農業需仰賴跨領域青年人才整合來創新發展，本屆大專生各團隊投入農村議題相當多元，有運用小水力發展智慧綠能農村、有研發低鉀水耕技術，培育適合農村腎臟病患者食用的低鉀蔬菜、有培育農友無人機操作技術，提升農田經營管理效率、有海女、牽罟及鰹竿釣等傳統漁村文化技藝的保存。

李鎮洋說，並推動海洋保育、有透過廣播錄製方式，讓在地長者及孩童說唱在地故事，讓農村更有活力，各個團隊都是扣合著產業及農村發展當下面臨的問題去與在地共同思考可持續性發展的解決方案，更有4位來自駐村社區的在地同學透過本競賽回到家鄉服務，成果相當豐碩。

▲農業部、合作企業及25隊駐村團隊大合照。

值得一提的是，本屆競賽也攜手產業界共同合作提供各類獎金，包括信義房屋-全民社造行動計畫提供金、銀、銅及SDGs永續獎獎金、索爾視覺效果提供創新設計獎獎金、台灣最美農村故事館提供最美農村故事獎獎金、台灣社造學會林俊男老師提供農村亮點獎獎金及螢火蟲公益書屋提供螢光點點獎獎金等，以實際行動支持大專生洄游農村，展現出企業社會責任的風範。

大專生洄游農村競賽只是起點，為了延續學生創意發想，農業部辦理青年回鄉行動獎勵計畫，只要是參加過洄游農村競賽，年滿18-24歲就有資格參加該計畫的洄游行動組，入選者每年最高獎金30萬元，可以執行1-2年。若是年滿24-45歲者，更可以參加青年回留組，入選者每年最高獎金80萬元，最長可以執行3年。113年度計畫徵件中，至9月22號（星期五）中午12點止，歡迎有理想有抱負的青年踴躍報名參加，詳情可上「農業部農村水保署」官網搜尋。

最後，農業部也提到，本次活動適逢農委會正式升格農業部，「農業永續」及「農村永續」乃是農業部現正推動的重要工作。未來農業部亦將持續引動青年投入糧食安全、食農教育、綠色照顧、資源永續及農村農遊產業精進等農業工程，希冀更多大專青年生能走入農村，發揮專業與創意，一同為臺灣農村、農業帶來新氣象與希望。

▲第13屆大專生洄游農村競賽得獎名單。