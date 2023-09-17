全國製茶技術競賽結果出爐　林口駱程遙為新北奪第11座冠軍

▲全國製茶技術競賽結果出爐，林口駱程遙（右）為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農業部茶及飲料作物改良場辦理「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」，競賽結果於日前出爐，從各縣市推薦參賽的茶師中，新北林口區駱程遙獲得條形包種茶組冠軍，三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲得亞軍，新北茶師為新北奪下第11座冠軍。駱程遙說，茶葉發酵過程中時時注意茶葉走水及香氣味道變化，進行茶菁攪拌，去年第1次參加全國部分發酵茶製茶技術競賽累積經驗，今年度再次參加能獲得冠軍相當開心，持續展現新北特色茶製茶技術，傳遞好茶味道。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農業部茶及飲料作物改良場主辦，條形組由產官學界農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、蘇彥碩分場長、中正大學許偉庭及中高級品評員翁治源擔任評審，評審委員針對外觀20%、水色20%、香氣30%及滋味30%進行評分，最後進行品質描述與建議，並出具評鑑報告。今年9月11、12日製茶技術競賽條形包種茶組的茶師，分別來自臺北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣，進行2天1夜的挑燈夜戰製茶技術競賽。

▲駱程遙榮獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。

比賽期間北部天氣炎熱，濕度較乾，茶師要克服氣候以及體力上的挑戰，競爭激烈，本次競賽設有冠軍1名，亞軍2名，季軍3名。比賽結果由新北市林口區駱程遙榮獲冠軍、三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲得亞軍。邱垂豐表示，冠軍茶葉外觀呈墨綠色、條索緊結、水色蜜黃清澈且明亮，茶湯細緻且濃稠甘甜，帶有梔子花及野薑花香，入口時散發出釋迦、荔枝等誘人果香。

冠軍駱程遙今年43歲，為第3代茶農，與父親駱錢共同經營駱雲茶莊，經營茶園面積0.3公頃，從小耳濡目染父親與阿公精湛的製茶技術。因父親年紀漸長，27歲退伍後兼職家裡製茶工作，累積製茶經驗，製茶比賽當天氣候高溫，在日光萎凋時會注意避免曬傷，另外茶菁較粗老，走水速度快，在日光萎凋、靜置、攪拌等整個製茶流程縮短三分之一的時間，做茶時也觀察微氣候條件。

▲青農陳宣和榮獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

競賽亞軍陳宣和今年38歲，為三峽大埔製茶廠第三代經營者，23歲退伍後回鄉承接家族事業，經營茶園面積2公頃，製茶累積超過15年經驗，第2次參加全國製茶技術競賽，在心態及技術上更加成熟，終於獲得亞軍佳績非常高興。

另一位競賽亞軍王翰揚今年50歲，為第四代茶農，與太太潘淑娟共同經營文平茶莊，經營茶園面積2公頃，因當年父母年邁，想要結束傳承已久的茶產業，王翰揚對茶產業有濃厚的感情，決定返鄉接手，2018年曾在全國部分發酵茶製茶技術競賽中獲得亞軍，5年後再獲亞軍佳績相當開心。

▲王翰揚專注萎凋，獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，更與地方農會一起合作辦理特色茶比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，茶師發揮極致技術，獲全國製茶界最高榮譽獎項，製茶傳承展現豐碩成果值得肯定。