　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

全國製茶技術競賽結果出爐　林口駱程遙為新北奪第11座冠軍

▲全國製茶技術競賽結果出爐 林口駱程遙為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲全國製茶技術競賽結果出爐，林口駱程遙（右）為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農業部茶及飲料作物改良場辦理「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」，競賽結果於日前出爐，從各縣市推薦參賽的茶師中，新北林口區駱程遙獲得條形包種茶組冠軍，三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲得亞軍，新北茶師為新北奪下第11座冠軍。駱程遙說，茶葉發酵過程中時時注意茶葉走水及香氣味道變化，進行茶菁攪拌，去年第1次參加全國部分發酵茶製茶技術競賽累積經驗，今年度再次參加能獲得冠軍相當開心，持續展現新北特色茶製茶技術，傳遞好茶味道。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農業部茶及飲料作物改良場主辦，條形組由產官學界農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、蘇彥碩分場長、中正大學許偉庭及中高級品評員翁治源擔任評審，評審委員針對外觀20%、水色20%、香氣30%及滋味30%進行評分，最後進行品質描述與建議，並出具評鑑報告。今年9月11、12日製茶技術競賽條形包種茶組的茶師，分別來自臺北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣，進行2天1夜的挑燈夜戰製茶技術競賽。

▲全國製茶技術競賽結果出爐 林口駱程遙為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲駱程遙榮獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。

比賽期間北部天氣炎熱，濕度較乾，茶師要克服氣候以及體力上的挑戰，競爭激烈，本次競賽設有冠軍1名，亞軍2名，季軍3名。比賽結果由新北市林口區駱程遙榮獲冠軍、三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲得亞軍。邱垂豐表示，冠軍茶葉外觀呈墨綠色、條索緊結、水色蜜黃清澈且明亮，茶湯細緻且濃稠甘甜，帶有梔子花及野薑花香，入口時散發出釋迦、荔枝等誘人果香。

冠軍駱程遙今年43歲，為第3代茶農，與父親駱錢共同經營駱雲茶莊，經營茶園面積0.3公頃，從小耳濡目染父親與阿公精湛的製茶技術。因父親年紀漸長，27歲退伍後兼職家裡製茶工作，累積製茶經驗，製茶比賽當天氣候高溫，在日光萎凋時會注意避免曬傷，另外茶菁較粗老，走水速度快，在日光萎凋、靜置、攪拌等整個製茶流程縮短三分之一的時間，做茶時也觀察微氣候條件。

▲全國製茶技術競賽結果出爐 林口駱程遙為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲青農陳宣和榮獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

競賽亞軍陳宣和今年38歲，為三峽大埔製茶廠第三代經營者，23歲退伍後回鄉承接家族事業，經營茶園面積2公頃，製茶累積超過15年經驗，第2次參加全國製茶技術競賽，在心態及技術上更加成熟，終於獲得亞軍佳績非常高興。

另一位競賽亞軍王翰揚今年50歲，為第四代茶農，與太太潘淑娟共同經營文平茶莊，經營茶園面積2公頃，因當年父母年邁，想要結束傳承已久的茶產業，王翰揚對茶產業有濃厚的感情，決定返鄉接手，2018年曾在全國部分發酵茶製茶技術競賽中獲得亞軍，5年後再獲亞軍佳績相當開心。

▲全國製茶技術競賽結果出爐 林口駱程遙為新北奪第11座冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲王翰揚專注萎凋，獲今年全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，更與地方農會一起合作辦理特色茶比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，茶師發揮極致技術，獲全國製茶界最高榮譽獎項，製茶傳承展現豐碩成果值得肯定。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

►滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
沒生小孩、丈夫走了…人妻驚「遺產要跟小叔分」！律師證實是真的
大象失控狂奔！　男當場被踩死
222億富商遭扯「是張柏芝兒生父」　發聲明了
快訊／蘇貞昌：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話
粉絲暴衝上台！饒舌天王「親自送下去」怒嗆保鑣：不工作？
餐券下殺27折　五星飯店祭APP會員優惠
夫妻被砍死　陳其邁認了：社會局做不夠！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣仿生設計競賽獲獎團隊出爐　鼓勵青年概念轉換成實體化

逾期停留移工躲警查緝竟跳60米深谷　全因這種水果太好吃

全國製茶技術競賽結果出爐　林口駱程遙為新北奪第11座冠軍

基隆4大韌性社區分享防災經驗　攜手打造居住環境安全家園

婦人恍神開車撞斷安全島燈桿　年輕騎士衰撞上犁田

再創全國第一！基隆57所公辦幼兒園　全面開辦課後延長照顧

歡迎黑面琵鷺來台！　「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動

孩子開學寫功課龜速坐不住　物理治療師曝改善關鍵

睽違3年「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與盛會

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

媽教3歲兒子玩滑板車　結果反被超越她無語...

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

台灣仿生設計競賽獲獎團隊出爐　鼓勵青年概念轉換成實體化

逾期停留移工躲警查緝竟跳60米深谷　全因這種水果太好吃

全國製茶技術競賽結果出爐　林口駱程遙為新北奪第11座冠軍

基隆4大韌性社區分享防災經驗　攜手打造居住環境安全家園

婦人恍神開車撞斷安全島燈桿　年輕騎士衰撞上犁田

再創全國第一！基隆57所公辦幼兒園　全面開辦課後延長照顧

歡迎黑面琵鷺來台！　「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動

孩子開學寫功課龜速坐不住　物理治療師曝改善關鍵

睽違3年「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與盛會

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

台灣仿生設計競賽獲獎團隊出爐　鼓勵青年概念轉換成實體化

惡狼爬陽台闖民宅！妹子嚇壞衝出門　慘遭「背後強抱」拉回客廳

黃子鵬並列本土勝投王讚艾士特很強　拚完投不容易：對手是兄弟

林秉聖再砍24分率隊逆轉　謙虛不敢稱「台新一哥」

短今崩壞影片曝光！隊友驚喊「什麼特效」　她尷尬：那是我

逾期停留移工躲警查緝竟跳60米深谷　全因這種水果太好吃

賴清德拋高雄發展3方向　「科技是翅膀，文化藝術是根」

沒生小孩、丈夫走了…人妻驚「遺產要跟小叔分」！律師證實是真的

全國製茶技術競賽結果出爐　林口駱程遙為新北奪第11座冠軍

K金餐盤要價625萬！　喬治傑生手工木蘭花飾邊上桌

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

三重義消贊助！支持特搜隊國際參賽

國際獅子會捐救護器材　新北消防感謝

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

嘉義市議會中秋節勞軍發放慰問金

男超商購物逛一半突倒地　警急叩救護車搶命

2023雲林國際偶戲節　跨界攜手便利商店

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

南消七大隊東門分隊防災時尚化

黃偉哲陪伴監護兒少提前過中秋

中秋將屆！中科扶輪社送暖　捐助物資瑪利亞、家扶

出席世界大伯公節　張福德先生第一位登機

黃偉哲助災戶汰換家具

「最遠補選」搭船14hrs　凌晨3點快閃烏坵為投票

更多熱門

相關新聞

酒駕闖2紅燈！被攔還跨上警機車「假騎」

酒駕闖2紅燈！被攔還跨上警機車「假騎」

新北一名74歲邱姓老翁昨晚吃喜酒，席間喝到爛醉仍騎機車回家，還在途中連闖2個紅燈，當場被員警攔下。邱男醉到步伐不穩，一度還跨上警用機車假裝要騎走，讓員警嚇一大跳，雙方拉扯一陣，邱男才嬉笑下車。經員警替他酒測，發現酒測值高達0.77，全案依公共危險罪嫌移送偵辦外，也依道交條例規定吊扣機車牌照及告發闖紅燈。

國際獅子會捐救護器材　新北消防感謝

國際獅子會捐救護器材　新北消防感謝

50年種植文旦經驗　八里褚國輝奪新北冠軍

50年種植文旦經驗　八里褚國輝奪新北冠軍

海洋獨立音樂大賞　爭奪新北海祭最高榮耀

海洋獨立音樂大賞　爭奪新北海祭最高榮耀

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

關鍵字：

新北發酵製茶競賽

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

秋天來了！　3生肖財運旺

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

10億身家女星「將參選不分區立委」！

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

《AV帝王2》女優認了「來台拍成人片」

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面