豬農之子成首任農業部長　「小英男孩」陳吉仲進口蛋爭議中傳下台

▲陳吉仲接任首屆農業部長當天，家人到場觀禮合影留念。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒從去年延燒至今，農業部今年3月啟動雞蛋進口短期專案，隨著近期進口雞蛋爭議擴大，藍白陣營砲火猛烈，讓部長陳吉仲網路負面聲量創下年度高峰，今（17日）傳出請辭獲准，雖然農業部尚未證實，但請辭獲准一事，已在綠營傳開。

國內蛋荒從去年初開始延燒，在禽流感肆虐、通貨膨脹、俄烏戰爭導致飼料大漲等因素，國內蛋價創下歷史新高，也面臨史上最嚴重、最長的缺蛋危機，農業部從今年3月啟動專案進口雞蛋，卻爭議不斷，從資本額僅有50萬元的一人公司超思背景、到農業金庫借貸買蛋爭議，以及巴西蛋錯標效期全面下架，面對各界質疑，農業部昨終於坦承，有近四成、逾5千萬顆的進口蛋過期將銷毀，引發全國譁然。

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現年57歲的陳吉仲，是屏東豬農之子，原本是中興大學教授，2019年1接任農委會主委，今年8月1日農委會升格成農業部，儘管外界質疑聲浪不斷，仍出任首屆農業部長，在揭牌典禮中冒雨致詞，感謝總統蔡英文「讓庄咖囝仔可以有這個機會擔任這個位子」，不料才上任48天就因為進口雞蛋爭議下台，恐成為任期最短的農業部長。





▲農業部長陳吉仲在揭牌與布達典禮上冒雨致詞。（圖／記者林敬旻攝）

陳吉仲曾多次對外表示，自己是豬農之子，父母辛苦養豬賺錢，讓他赴攻讀美國德州農工大學農業經濟所博士，但受到口蹄疫衝擊，養豬場被迫關閉，家中背負龐大債務，甚至要賣地還債，讓他對農業累積豐厚的情感。

陳吉仲就讀大三時，曾參與1988年的520農民運動，當時農委會升格成農業部，是農民運動的七大訴求之一，歷經35年總算推動成功，陳吉仲多次提到能在農委會主委任內，親自推動農業部升格，內心很激動，今年4月立法院司法及法制委員會通過「農業部組織法草案」審查，當時陳吉仲就淚灑議場，數度哽咽說道：「沒想到可以親眼見證這個歷史時刻，真的感到非常光榮」。

不過，陳吉仲不只一次公開落淚，之前就有網友製作哏圖嘲諷，盤點陳吉仲5次公開落淚原因，挨批只會為了當部長、爸爸養豬、種紅豆、種茄子、種檳榔而哭，卻不見為了缺蛋、豬肉蛋價高漲而哭，當時陳吉仲僅說「只能說自己感情太豐富，對農業太投入」。

回顧陳吉仲擔任農委會主委和農業部長任內，爭議不斷，素有「小英男孩」之稱，面對中國農漁產品禁令，始終態度強硬，快人快語，也惹出不少爭議，像是曾將萊克多巴胺比喻為豬的保健食品，曾嗆「消基會是中華人民共和國的消基會」，經常引起輿論炸鍋，任內還發生「班班吃石斑」跳票、農業補貼大撒幣等，但挺過多次負面危機，這次終究在進口蛋爭議持續擴大下，傳出黯然請辭下台。