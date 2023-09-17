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追進口蛋流向！行政院要求跨部會稽查　農業部應提供地方政府資料

▲▼新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

▲新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

針對近期接連傳出進口蛋效期與產地標示不實爭議，行政院今（17日）召開會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。

農業部表示，昨已向社會大眾公布整體進口雞蛋流向，也已提供衛福部洗選場、加工廠等資訊，預計明天將提供所轄地方政府資料。對於進口雞蛋後端流向，農業部全力配合衛福部的聯合稽查，違者依照違規樣態，由權責單位依法處置。

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農業部指出，為確保國內消費者雞蛋需求，從今年3月起委託中央畜產會執行專案雞蛋進口，進口雞蛋從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求情況，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。

農業部說，畜產會調度進口雞蛋到洗選場和加工廠時，皆會告知業者該批雞蛋的有效期限，有效期限則是依照出口國來源場所標示，國內業者皆須依照食安法規定標示有效期限。針對近日發生業者標示錯誤引起社會大眾疑慮的部分，已強力要求洗選業者要依照規定標示，也會持續加強輔導洗選場正確標示。

農業部強調，調度至洗選場的進口雞蛋經過洗選後包裝為盒蛋，並依衛生福利部產地標示規定，在包裝上清楚標示產地、製造日期及保存期限等資訊，隨後依照通路牌價以平價方式販售。另調度至加工廠的進口雞蛋，用途包含將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等，業者仍需依照食安法標示有效期限。

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