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20歲殺人魔8天殘殺5人！　磚塊砸死遊民後「挖內臟烹屍」

記者王佩翊／編譯

辛巴威一名20歲男子在短短8天內，持磚塊連續攻擊多名熟睡的遊民，並將其殺害，挖出內臟烹調食用，目前至少有5人受害，但僅有2人的身分被確定。該名男子被指控5項謀殺罪與2項謀殺未遂罪。相關消息傳出後，也使當地大量遊民陷入恐慌，並以群聚睡覺的方式互相保護。

根據《每日郵報》報導，20歲的連環殺人魔恩德洛武（Thadolwenkosi Ndlovu）8月28日至9月4日在辛巴威首都哈拉雷（Harare）殺害5名流浪漢，他先是趁著被害人在路邊熟睡時，持磚塊攻擊對方頭部，待其死亡後，再用碎玻璃分屍，同時取出內臟，並火烤食用。警方指出，其中一名受害者的生殖器也被切下。

5名受害遊民中目前僅2人的身分被確定，其中一人年僅25歲。而警方調查後發現，恩德洛武早在2020年就曾經涉及3起謀殺案，並入獄服刑，出獄後無家可歸的他便開始留宿街頭。

恩德洛武被控5項謀殺罪與2項謀殺未遂罪，但他在法庭上卻推翻先前被逮時的「食人」供詞，並聲稱是因為遭到警方壓迫，才會供稱食用被害人屍體。

儘管他已經被逮捕，但是遊民遭隨機殺害的消息傳出後，仍然造成當地流浪漢的恐慌。為了安全起見，遊民開始集體睡覺，部分流浪漢則決定離開哈拉雷，到其他城鎮生活。

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