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受害者至少130人！瘋狂殺人+拍裸照紀念　攝影師還上「約會節目」當嘉賓

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▲▼美國連續殺人魔阿爾卡拉（Rodney Alcala）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國連續殺人魔阿爾卡拉（Rodney Alcala）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

現年75歲的阿爾卡拉（Rodney Alcala）是一名長相英俊的美國攝影師，他還曾出現在電視配對節目「約會遊戲（The Dating Game）」，看上去就像是一名完美的黃金單身漢，殊不知這人私底下是一名瘋狂殺人魔，暗中姦殺綁架女性和兒童，警方更在他家發現數以千計的色情相片，並推斷相片中的主角皆慘死他手下，並被拍下類似裸照的照片，受害人數預估至少有130人。

綜合外媒報導，阿爾卡拉在年輕時曾經上過電視約會節目，有著深邃五官根長髮的他，在節目中讓人印象深刻，更被許多人認為是一名黃金單身漢，不過載亮麗外表的背後，他卻是一名不折不扣的瘋狂殺人魔，不僅僅綁架殺害女性跟孩童，更幫這些人拍下裸照當作紀念收藏，行徑十分詭譎。

阿爾卡拉犯案時會先掐住受害者，一直到人昏倒之後，反覆叫醒跟折磨，然後施以強姦並將人殺死，最後再把死者的肢體擺出自己滿意的姿勢，並拍攝下裸體的照片。阿爾卡拉的第一起犯罪發生在1971年，警方發現居住在紐約的23歲空姐卡洛尼利亞（Cornelia Crilley），她全身赤裸並被用長襪勒死，胸部上有一個咬痕，嘴裡跟喉嚨被塞入異物，以阻止其發出聲音尖叫。

第二位受害名為艾倫（Ellen Hover），她被發現埋在一間醫院的地下，找到時身體已經嚴重腐爛，導致警方只能用牙齒識別受害人的身分；同時她的日記裡留下一句，她正在和一名叫做約翰（John Berger）的男子載約會，但誰也想不到，約翰就是阿爾卡拉的化名。

接下來，阿爾卡拉將目標分別瞄向了12歲學舞蹈的女孩、一名25歲懷孕8個月的女子以及一名8歲的小女孩。儘管恐怖殺人事件持續出現，但警方卻遲遲找不到兇手，而阿爾卡拉更在1978年9月時，上電視參加約會節目並且被選為「夢想約會」的男主角，但不到一年後，他被逮捕並且被控犯有多起殺人罪。

阿爾卡拉在1979年入獄服刑，並於2003年時被判處4次死刑。警方透過新的DNA技術，發現阿爾卡拉的精液與在洛杉磯發生的4起謀殺案吻合，死亡的4名女性分別在山溝、家中、公寓的洗衣間跟房子內被發現，死狀皆相當悽慘。

此外，警方還在阿爾卡拉家中的儲物櫃中，發現了數以千計的色情照片，並在2010年向大眾發布了120張圖片，當時有超過21名婦女出現表明身分，6個家庭出面指認親屬；警方現在仍然相信，有超過130名的女性死在他的手中。

▼阿爾卡拉曾上過電視節目。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國連續殺人魔阿爾卡拉（Rodney Alcala）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：連續殺人魔,美國,北美要聞

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