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「小丑殺手」專挑小鮮肉！地基夾層藏滿骨骸　曾是慈善建築商

▲▼小丑殺手。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國警方本月25日宣布，再確認一名「小丑殺手」的受害者身份。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

1970年代的美國芝加哥，曾有位白手起家的建築商，經常會在籌款活動、遊行或兒童派對等慈善活動中，化身為「小丑坡格」（Pogo the Clown）來逗樂小孩，但誰也沒想到，他的另一個身份竟是十惡不赦的殺人魔，前前後後共性侵殺害了33名年輕男性，警方在他房屋地板下的地基夾層裡找到多具無名屍，近日靠著DNA比對技術，成功查明一位受害者，但仍有5人身分不明。

這位連環殺手和強姦犯被稱為「小丑殺手」，他的本名叫做蓋西（John Wayne Gacy），1942年出生在美國芝加哥，父母分別來自丹麥和波蘭，父親長期酗酒，且會毆打蓋西和母親以及其他兄弟姐妹們，再加上蓋西有先天性的心臟病，在學校也無法和同學們正常玩耍，父親更將這種情況視為蓋西的另一種失敗，悲慘童年埋下了導致蓋西日後心理扭曲的種子。

蓋西在1960年代坐上速食連鎖店經理一職，後在1970年代白手起家，在芝加哥地區成為建築承包商，還是民主黨在當地競選的助選隊長，他也經常舉辦藝文活動，並活躍於政治組織和公民團體美國青年商會（Jaycees），在居住的社區頗受歡迎。

蓋西同時也是芝加哥地區「鬼牌」（Jolly Joker）俱樂部的成員，經常在兒童派對、慈善募款等活動中，化身為「小丑坡格」（Pogo the Clown）表演，這也是為何蓋西在被繩之以法之後，後人都稱他為「小丑殺手」。

蓋西曾有過兩段婚姻，共有2名親生子女和2名繼女，但最後都以離婚收場，其實婚姻破碎主因是他有男同性戀傾向，第一任婚姻時就曾因性侵男孩被判刑入獄，出獄後卻仍以正面的建商和逗趣小丑的身份誘騙年輕男性，他會以建築工程等名義，誘騙年輕男性到位於芝加哥郊區的家中，性侵後再殺害他們，多數受害者都是被用手或繩索勒死。

▲▼小丑殺手。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小丑殺手」John Wayne Gacy。（圖／達志影像／美聯社）

殺人一事曝光起因於1978年12月，15歲的皮斯特（Robert Piest）失蹤，據警方報告，皮斯特與他的母親見面是在他工作的一間藥店，他與母親提到要去和蓋西討論一份建築工作後就下落不明，警方循線搜查，同月在蓋西的架高地基夾層（crawl space ，安裝管線用）裡發現幾條裝滿人類遺骸的「戰壕」，訊問之下，蓋西才終於承認他的所作所為，警方也發現，蓋西早在1972年就以相同手法殺了16歲的麥考伊（Timothy McCoy）。

從1972年到1978年，蓋西殺害了33名年齡介於14歲至21歲的年輕男性，其中29具遺骸在蓋西家中找到，另外4人被棄屍在河裡，曾經有拜訪過蓋西家中的訪客說房屋內一直飄出異味，但都被蓋西以東西發霉或老鼠屍體的理由打發，真相曝光後才知道原來是屍臭。

蓋西被捕後在法庭上一直以「第二人格」來聲稱受害者是被其所殺，但最終蓋西仍被判處12項死刑和21輩子無期徒刑，並於1994年5月執行注射死刑。蓋西在獄中開始學習視覺藝術，尤其是繪畫，許多作品都是以「小丑坡格」示人，在他死後更有兩幅原作《我是小丑坡格》（I’m Pogo the Clown）、《他們稱他蓋西先生》（They Call Him Mr. Gacy）分別以4千英鎊（約新台幣15萬3400元）和325英鎊（約新台幣1萬2400元）的價格售出，而這起駭人聽聞的連環殺人案也被美劇《美國恐怖故事》拿來作為靈感，在第4季登場。

美國警方當年在蓋西家裡找到的遺骸中，有8具身分不明，隨著DNA鑑識技術越趨成熟，警方在2011年重啟調查，並分別在2011年和2017年成功判別2名受害者身份，本月25日，警方宣布，透過一顆臼齒的DNA，找到「第5號受害者」的親人，揭曉這名受害者是來自北卡羅來納州的男子亞歷山大（Francis Wayne Alexander），他在1976年至1977年間被殺害，遇害時年僅22歲，而如今還有5名受害者的身份等著重見天日的那天。

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