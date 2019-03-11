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奔走3國「連殺11女」！他性侵斷頭女屍　只因深信「妻子出軌」

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▲▼（圖／翻攝自fergana news）

▲巴克提爾跑三國家只為殺害女性。（圖／翻攝自fergana news

 國際中心／綜合報導

45歲的烏茲別克男子巴克提爾（Bakhtiyor Matyakubov）從童年時期，就對女性產生仇恨，而在他確信妻子對婚姻不忠之後，開始了他的殺人生涯，他奔赴3個國家，至少殺害了11名婦女，並性侵了其中一名女子的無頭屍體，行徑十分詭譎恐怖。

根據外媒報導，巴克提爾曾在俄羅斯首都莫斯科的一處公園內，殺死並性侵一名想搭便車的36歲女子尤里雅（Yulia Antipova），其屍體在3年後才被發現；另外，他在2015年初，於另一個公園內，殺死了40歲的艾米拉（Elmira Gusenko）。

巴克提爾隨後逃到烏克蘭，但是仍沒有停下殺人的行動，短短10天內性侵殺害3名女子，其中一名受害者是年齡高達77歲老婦人；2015年4月4日，他又再度回到莫斯科，不僅被監視器拍到性侵虐待一名34歲女子耶希勒（Natalia Yelkina），還在4天後，到一間情趣用品店中行竊，再用刀子狂刺26歲的女售貨員20幾刀致死。

烏克蘭警方表示，在聯絡過烏茲別克警方後，確認巴克提爾還有在祖國涉及殺害3名女子；在其中一起案件裡，他殺害了其中一名受害者後，還把人家的頭割下來再性侵屍體，行為詭異。

巴克提爾在犯下多起案件後，於烏克蘭的一家咖啡廳中被逮捕，他稱自己從童年以來就對女性產生仇恨，更向警方狂妄的表示，如果今天他沒有被拘留，他會再犯下其他的謀殺案，不會停止。報導中指出，巴克提爾是一名已婚的無業遊民，有一個已經21歲的兒子，而他的殺人動機則是因為「深信妻子背叛他出軌多次」。

巴克提爾因為在烏克蘭犯下3起殺人案，而被判終身監禁，現在正在莫斯科接受5起殺人案的審判，未來也會被引渡到烏茲別克受審；不過俄國警方表示，他們嚴重懷疑這名連續殺人魔，還有犯下了其他的殺人案，所以還要繼續調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：俄羅斯,烏茲別克,烏克蘭,連續殺人魔,無頭屍體,出軌

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