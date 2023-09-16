靠他牽線「巧遇」紐約市長　侯友宜：國民黨全球有很多好友協助

▲侯友宜美東時間16日上午紐約受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐約報導

正出訪美國的國民黨總統參選人侯友宜，昨日晚間與紐約市長艾瑞克亞當斯（Eric Leroy Adams）「巧遇」。據了解，由於2013年前總統馬英九也曾短暫過境美國，當時也與時任紐約市長彭博會面，侯辦原本就希望以同樣「總統級」規格比照辦理，這次能如願以償應，則是在曾任駐美代表的國民黨副主席夏立言牽線之下成行。侯友宜今（16）日上午受訪時表示，國民黨人才濟濟，有很多好朋友還一直在全球來協助。

侯辦表示，在雙方友人安排之下，亞當斯與侯友宜巧遇並簡短會面，兩人一樣都是警察出身，同樣明年也將面臨選舉的挑戰，兩人見面相互打氣、加油，互祝成功。侯友宜今上午也說，昨天跟紐約市長見面，其實非常謝謝朋友的安排，這次見面也有互相打氣加油祝福，朝向共同目標一起邁進，尤其彼此都是警察，謝謝大家都體會警察辛苦，警察當首長一起加油打氣。

對於牽線的朋友是亞當斯的支持者，同時也是重要樁腳，據稱是移居法拉盛多年的中國大陸移民，由夏立言透過人脈關係安排？侯友宜回應，國民黨人才濟濟，有很多好朋友還一直在全球來協助，國民黨如何讓中華民國能夠永續繁榮安定，也讓台澎金馬這塊土地人民能夠平安，「他們期待台海能夠安定，更期待中華民國能永續繁榮走下去。」

前立委郭正亮則指出，這場巧遇是有很大的人為力量促成，不是用錢就能買到，國民黨經營美國的「自然人脈」比民進黨還要深遠，不是錢可以買到，侯友宜表示，長期以來國民黨跟美國的關係一直保持密切合作，很多美國的友人們也跟國民黨感情沒有變，「謝謝長期一直跟我們保持好關係的美國友人們一直關心台海問題、台灣發展，更關心我們好朋友的未來」，自己非常感動也很感謝。