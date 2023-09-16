影射賴佩霞洗學歷槓黃士修！　陳學聖嗆：真的就請100份雞排

▲藝人賴佩霞。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藝人賴佩霞成為鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的搭檔後，學經歷隨即受到各方檢視。日前，國民黨智庫召集人陳學聖提到，要注意賴佩霞所就讀的「廣州暨南大學」，過去曾有很多政界人士到該校「洗學歷」，此話一出，郭台銘陣營發言人黃士修，要求國民黨考紀會應該處理陳學聖。對此，陳學聖今（16）日在臉書反嗆，請郭辦盡速準備好相關資料，並承諾「若賴佩霞學歷是真的，他就請100份雞排」。

陳學聖表示，他之前在直播中提到需要注意「廣州暨南大學」學歷採認的問題，只是「善意提醒」，他之所以做這個提醒，是因為廣州暨大過去招收台生曾有黑歷史，有不少台灣政治人物去「洗學歷」，這都是事實。陳學聖解釋，此話不表示賴佩霞或其他在這所學校念過書的人，都是洗學歷，這只是「基本邏輯ABC」。

陳學聖說，沒想到黃士修卻惡意扭曲他的發言，還自行點名拉了與賴佩霞同校的政治人物下水，結果黃士修明明扯錯人被罵，認錯道歉之餘，還繼續亂掰要國民黨黨紀處分他。陳學聖接著說，黃士修還意猶未盡，跑來他的臉書鬼扯。

為了速戰速決，陳學聖請黃士修，在下週二準備好賴佩霞碩、博士修業期間，在「大陸累積24個月的居留證明」。陳學聖認為，若拿得出來，學歷為真，若拿不出來，這學歷在台灣教育部是不會被採認的。

陳學聖強調，他其實希望賴佩霞的學歷是真的。他還承諾，若能證明賴佩霞確實有在廣州暨大符合規定唸完書，他就請100份雞排慶賀，時間、地點他完全配合郭辦。