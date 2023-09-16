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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞宣布「放棄美國國籍」！遭質疑正面回應了：已啟動程序

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴佩霞將與郭台銘搭檔參選2024。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

2024總統大選在即，永齡基金會創辦人郭台銘的搭檔已出爐，是資深女星賴佩霞。不過，賴佩霞宣布搭檔後，卻捲入了各種爭議，其中包含持有美國國籍，她本人則對此回應，15日已啟動放棄美國國籍的程序，接下來會繼續與郭台銘合作，努力為台灣追求和平與繁榮的新環境、新氣象。

以下為賴佩霞臉書全文：

佩霞向大家報告，我已經在9月15日啟動了放棄美國國籍的正式程序。

我出生台灣，大部分的個人生活與工作範圍都在這裡；我的親人與朋友，也大多生活在台灣這片土地。

父親美國人，母親台灣人，由於父母的身分，我擁有中華民國與美國國籍。

▼賴佩霞聲明全文。（圖／翻攝臉書／賴佩霞）

▲▼賴佩霞聲明全文。（圖／翻攝臉書／賴佩霞）

我很榮幸接受郭台銘先生的邀請，作為他副總統搭檔。雙重國籍身份並不會改變我心中對國家的認同，而我也了解投入一場總統選舉，國籍身份沒有模糊空間。早在受邀副總統搭檔的第一時間，就將此情形提出，並規劃於宣布後立即進行作業、放棄美國國籍，大家轉瞬間有很多的臆測，但一切都按照原訂計劃推進中。

我承諾，將全心全意與郭台銘先生合作，一起努力為台灣追求「和平、繁榮」的新環境、新氣象！
謝謝大家的關心與耐心。

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