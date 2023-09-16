賴佩霞宣布「放棄美國國籍」！遭質疑正面回應了：已啟動程序

▲賴佩霞將與郭台銘搭檔參選2024。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

2024總統大選在即，永齡基金會創辦人郭台銘的搭檔已出爐，是資深女星賴佩霞。不過，賴佩霞宣布搭檔後，卻捲入了各種爭議，其中包含持有美國國籍，她本人則對此回應，15日已啟動放棄美國國籍的程序，接下來會繼續與郭台銘合作，努力為台灣追求和平與繁榮的新環境、新氣象。

以下為賴佩霞臉書全文：

佩霞向大家報告，我已經在9月15日啟動了放棄美國國籍的正式程序。

我出生台灣，大部分的個人生活與工作範圍都在這裡；我的親人與朋友，也大多生活在台灣這片土地。

父親美國人，母親台灣人，由於父母的身分，我擁有中華民國與美國國籍。

▼賴佩霞聲明全文。（圖／翻攝臉書／賴佩霞）



我很榮幸接受郭台銘先生的邀請，作為他副總統搭檔。雙重國籍身份並不會改變我心中對國家的認同，而我也了解投入一場總統選舉，國籍身份沒有模糊空間。早在受邀副總統搭檔的第一時間，就將此情形提出，並規劃於宣布後立即進行作業、放棄美國國籍，大家轉瞬間有很多的臆測，但一切都按照原訂計劃推進中。

我承諾，將全心全意與郭台銘先生合作，一起努力為台灣追求「和平、繁榮」的新環境、新氣象！

謝謝大家的關心與耐心。