陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

▲藝人賴佩霞成郭台銘競選總統的副手人選。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨智庫召集人陳學聖今（16日）在臉書表示，要邀請鴻海集團創辦人郭台銘陣營的發言人黃士修，在下禮拜二提出藝人賴佩霞在大陸攻讀學位的居留證明，且後續被台灣教育部採認的話，他就「請100份雞排」慶賀。黃士修也在下午即回應，他不明白，明明國民黨立委傅崐萁已經警告，「在野各陣營管好自己的小狗」，陳學聖卻執意瘋狂亂咬，並直言「建議朱主席，要管好自己的智庫召集人」。

黃士修在臉書指出，陳學聖今日再次宣稱，「廣州暨南大學招收台生過去有黑歷史，有不少台灣政治人物去洗學歷，這都是事實。」他不明白，明明前幾天傅崐萁已經警告「在野各陣營管好自己的小狗」，對來自國民黨的攻擊，無端波及到傅崐萁感到不好意思，不過陳學聖卻仍執意瘋狂亂咬，因此，身為郭辦發言人的他，必須捍衛賴佩霞的名譽。

黃士修表示，賴佩霞之前沒有從政，陳學聖卻亂扯「台灣政界有很多人去廣州暨大洗學歷」，氣焰還很囂張，甚至特地發新聞稿代表「國民黨官方立場」攻擊，他想請問陳學聖，背後是哪位高層下令的？

黃士修接著表示，雖然陳學聖推說「自己的發言不需要國民黨同意」。但他質疑，陳學聖是國民黨智庫召集人，何志勇是國民黨革實院副院長，都是直屬黨中央單位，特地發新聞稿攻擊，他要問「你們現在要切割國民黨了嗎」？

黃士修透露，據說陳學聖私下向記者表示，自己絕對不會被黨紀處分，完全有恃無恐。黃士修因此直言，「建議朱主席要管好自己的智庫召集人」。

黃士修認為，賴佩霞現在是郭陣營的副總統擬參選人，即將成為被連署人。他沒有看過國民黨對現任總統蔡英文、民進黨提名的總統參選人賴清德，有同樣的監督力道。

黃士修接著指出，若賴佩霞的學歷不被承認，那陽明交大怎麼會聘請她當兼任助理教授？因此，他推斷陳學聖的言論，都是「政客對演員的赤裸裸職業歧視」。

黃士修還點出，陳學聖如此關心賴佩霞要列在選舉公報上的學歷，但若等到選舉公報，也已經是「連署通過且登記成功」的狀態。黃士修反酸，原來國民黨已經認定郭台銘連署會過關，且一開始就排除整合的可能性？「這不也是變相看好郭台銘、為郭台銘造勢嗎？」並語帶嘲諷地說，「陳學聖又在違反黨紀了」。

最後，黃士修抨擊，國民黨的考紀會又消失了，國民黨只敢恐嚇基層黨員，不斷放話對付柯文哲和郭台銘，對民進黨卻乖如鵪鶉。