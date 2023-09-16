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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人賴佩霞成郭台銘競選總統的副手人選。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨智庫召集人陳學聖今（16日）在臉書表示，要邀請鴻海集團創辦人郭台銘陣營的發言人黃士修，在下禮拜二提出藝人賴佩霞在大陸攻讀學位的居留證明，且後續被台灣教育部採認的話，他就「請100份雞排」慶賀。黃士修也在下午即回應，他不明白，明明國民黨立委傅崐萁已經警告，「在野各陣營管好自己的小狗」，陳學聖卻執意瘋狂亂咬，並直言「建議朱主席，要管好自己的智庫召集人」。

黃士修在臉書指出，陳學聖今日再次宣稱，「廣州暨南大學招收台生過去有黑歷史，有不少台灣政治人物去洗學歷，這都是事實。」他不明白，明明前幾天傅崐萁已經警告「在野各陣營管好自己的小狗」，對來自國民黨的攻擊，無端波及到傅崐萁感到不好意思，不過陳學聖卻仍執意瘋狂亂咬，因此，身為郭辦發言人的他，必須捍衛賴佩霞的名譽。

黃士修表示，賴佩霞之前沒有從政，陳學聖卻亂扯「台灣政界有很多人去廣州暨大洗學歷」，氣焰還很囂張，甚至特地發新聞稿代表「國民黨官方立場」攻擊，他想請問陳學聖，背後是哪位高層下令的？

黃士修接著表示，雖然陳學聖推說「自己的發言不需要國民黨同意」。但他質疑，陳學聖是國民黨智庫召集人，何志勇是國民黨革實院副院長，都是直屬黨中央單位，特地發新聞稿攻擊，他要問「你們現在要切割國民黨了嗎」？

黃士修透露，據說陳學聖私下向記者表示，自己絕對不會被黨紀處分，完全有恃無恐。黃士修因此直言，「建議朱主席要管好自己的智庫召集人」。

黃士修認為，賴佩霞現在是郭陣營的副總統擬參選人，即將成為被連署人。他沒有看過國民黨對現任總統蔡英文、民進黨提名的總統參選人賴清德，有同樣的監督力道。

黃士修接著指出，若賴佩霞的學歷不被承認，那陽明交大怎麼會聘請她當兼任助理教授？因此，他推斷陳學聖的言論，都是「政客對演員的赤裸裸職業歧視」。

黃士修還點出，陳學聖如此關心賴佩霞要列在選舉公報上的學歷，但若等到選舉公報，也已經是「連署通過且登記成功」的狀態。黃士修反酸，原來國民黨已經認定郭台銘連署會過關，且一開始就排除整合的可能性？「這不也是變相看好郭台銘、為郭台銘造勢嗎？」並語帶嘲諷地說，「陳學聖又在違反黨紀了」。

最後，黃士修抨擊，國民黨的考紀會又消失了，國民黨只敢恐嚇基層黨員，不斷放話對付柯文哲和郭台銘，對民進黨卻乖如鵪鶉。

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