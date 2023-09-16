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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞談「經濟穩定」　林濁水：心靈導師看台灣像非洲？

▲▼賴佩霞身份超斜槓，除了是藝人也是作家、心靈講師。（圖／遠見·天下文化提供）

▲賴佩霞除了是藝人也是作家、心靈講師。（圖／遠見·天下文化提供）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘找來藝人賴佩霞搭擋參與總統副總統連署，而賴的演員、歌手、作家、心靈講師、法學博士等多重身份也受到各界討論。對於賴佩霞在演說中提及年輕人困境、一例一休政策時哽咽，前立委林濁水16日批評，為什麼正常人看到的台灣是高所得社會，但心靈導師看到的是非洲一樣的國家？是超級CEO以他的經濟知識指導她的？還是看到的世界和正常人一樣就不算心靈導師？

賴佩霞日前致詞時指出，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振。台灣其實很有錢，只是都把錢放在國外，主要是因為兩岸不穩定的局勢，讓他們不願意冒險；因此，她希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子，做父母的也才有機會享受含飴弄孫的快樂。

此外，賴佩霞也批評一例一休政策，她認為，一個沒有經過跟老百姓討論的政策，所引發的骨牌效應，不是一般外行人能想像的，所以需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策。

對此，林濁水表示，郭台銘找了一個心靈導師要來共同治理台灣，在這位心靈導師診斷之下，台灣百業蕭條、民不聊生，商人都不投資台灣、年輕人都沒有工作、政治惡鬥。

林濁水質疑，為什麼正常人看到的台灣是高所得社會、失業率最近5年是亞洲四小龍最低、台商外商回流等，但心靈導師看到的是非洲一樣的國家？是超級CEO以他的經濟知識指導她的？還是看到的世界和正常人一樣就不算心靈導師？

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