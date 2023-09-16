高雄青工總會成立「侯友宜青年後援會」　拚政黨輪替+高雄全壘打

▲藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄青工總會昨日召開委員會及中秋聯誼活動，並成立侯友宜暨立委高雄青年後援會，現場共有百餘名青年及學生參加。高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩、全國青工總會長廖怡琇、立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇均到場參加，青工總會長黃韻涵率領在場青年宣示，要一起為高雄拚立委過半、全壘打，侯友宜當選、下架民進黨！

▲黃昭順邀請青年夥伴幫侯友宜及立委候選人一起努力，強調國民黨執政，年輕人未來才會好。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部主委黃昭順特別向韻涵總會長表達感謝，一直為高雄的青年工作在努力，她也特別邀請青年夥伴幫侯友宜及立委候選人一起努力，強調國民黨執政、台灣才會和平繁榮，年輕人的未來才會更好。

高雄青工總會長黃韻涵表示，感謝每一位青工夥伴的支持與相挺，不論是老朋友還是新夥伴，國民黨需要更多的青年一起來相挺、支持，才能讓國民黨、中華民國更好。

黃韻涵指出，成立青年後援會後，將組成輔選小隊，各個小隊會結合總統及各區立委候選人，共同協助輔選工作，不論是掃街還是路口宣講，以及青年聚會、講座沙龍等活動。

▲▼立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇也到場與青年夥伴相聚交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃韻涵表示，自己也當過候選人，知道選舉非常累、非常辛苦，所以邀請青工夥伴一起站出來，希望用年輕人的力量，為總統及高雄立委候選人增添活力與熱情，一起為政黨輪替、立委全壘打努力。

國民黨智庫執行長柯志恩也到場與青工夥伴相聚，柯志恩表示，看到現場有這麽多青年朋友就看到國民黨的希望，很開心有這個機會來跟大家聚會，未來要一起為侯友宜、為我們立委候選人拉票，讓政黨輪替，台灣才能更好。

▲柯志恩到場跟青年夥伴互動，表示看到現場的青年朋友就看到國民黨的希望。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇也到場與青年夥伴相聚交流，黃韻涵總會長也與在場青年共同宣示，全力輔選總統與立委候選人，為高雄拚過半、全壘打，侯友宜當選、下架民進黨！