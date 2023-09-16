　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄青工總會成立「侯友宜青年後援會」　拚政黨輪替+高雄全壘打

▲▼藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄青工總會昨日召開委員會及中秋聯誼活動，並成立侯友宜暨立委高雄青年後援會，現場共有百餘名青年及學生參加。高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩、全國青工總會長廖怡琇、立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇均到場參加，青工總會長黃韻涵率領在場青年宣示，要一起為高雄拚立委過半、全壘打，侯友宜當選、下架民進黨！

▲▼藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃昭順邀請青年夥伴幫侯友宜及立委候選人一起努力，強調國民黨執政，年輕人未來才會好。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部主委黃昭順特別向韻涵總會長表達感謝，一直為高雄的青年工作在努力，她也特別邀請青年夥伴幫侯友宜及立委候選人一起努力，強調國民黨執政、台灣才會和平繁榮，年輕人的未來才會更好。

高雄青工總會長黃韻涵表示，感謝每一位青工夥伴的支持與相挺，不論是老朋友還是新夥伴，國民黨需要更多的青年一起來相挺、支持，才能讓國民黨、中華民國更好。

黃韻涵指出，成立青年後援會後，將組成輔選小隊，各個小隊會結合總統及各區立委候選人，共同協助輔選工作，不論是掃街還是路口宣講，以及青年聚會、講座沙龍等活動。

▲▼藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇也到場與青年夥伴相聚交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃韻涵表示，自己也當過候選人，知道選舉非常累、非常辛苦，所以邀請青工夥伴一起站出來，希望用年輕人的力量，為總統及高雄立委候選人增添活力與熱情，一起為政黨輪替、立委全壘打努力。

國民黨智庫執行長柯志恩也到場與青工夥伴相聚，柯志恩表示，看到現場有這麽多青年朋友就看到國民黨的希望，很開心有這個機會來跟大家聚會，未來要一起為侯友宜、為我們立委候選人拉票，讓政黨輪替，台灣才能更好。

▲▼藍高雄青工總會成立侯友宜青年後援會，拚政黨輪替、高雄全壘打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩到場跟青年夥伴互動，表示看到現場的青年朋友就看到國民黨的希望。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇也到場與青年夥伴相聚交流，黃韻涵總會長也與在場青年共同宣示，全力輔選總統與立委候選人，為高雄拚過半、全壘打，侯友宜當選、下架民進黨！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／狂新聞宣布停更！粉絲淚崩：今天不是愚人節啊
妹子身上長「8公分白毛」！　男友喊噁拔了：沒辦法忍
利比亞外海浮現「數百具遺體」！　整個市區被洪水沖走
擊落片！12歲女學生奔跑穿越馬路　機車閃不過猛撞
明午後雷陣雨來襲！降雨熱區曝光
男星昏迷未醒！他錄影片集氣：很難過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

柯文哲咬賴清德老家違建不繳稅　賴競辦：房屋早於法規前、都有繳稅

全國最早啟動蛋品稽查　他讚桃市府：讓食安事件不只是政治口水

高雄青工總會成立「侯友宜青年後援會」　拚政黨輪替+高雄全壘打

古蹟成蚊子館不是最慘！國父史蹟館滿地老鼠屎　文化局允7天內改善

立院25日選召委！曾銘宗樂觀藍白合作　邱臣遠：保持開放態度

男友干政高虹安致歉　柯文哲：不要來往就好了

妹妹柯美蘭宣布參選立委　柯文哲：給選決會做決定就好

觀察／挽回綠分裂頹勢？高嘉瑜邀大咖坐鎮站台　低恣態道歉拼團結

新竹老家、黃國昌家違建都拆　柯文哲暗指賴清德：再來就看對方了

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

開箱高雄WE GO歡唱！400坪華麗內裝搶先看　還找郭主義當廚藝總監

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

柯文哲咬賴清德老家違建不繳稅　賴競辦：房屋早於法規前、都有繳稅

全國最早啟動蛋品稽查　他讚桃市府：讓食安事件不只是政治口水

高雄青工總會成立「侯友宜青年後援會」　拚政黨輪替+高雄全壘打

古蹟成蚊子館不是最慘！國父史蹟館滿地老鼠屎　文化局允7天內改善

立院25日選召委！曾銘宗樂觀藍白合作　邱臣遠：保持開放態度

男友干政高虹安致歉　柯文哲：不要來往就好了

妹妹柯美蘭宣布參選立委　柯文哲：給選決會做決定就好

觀察／挽回綠分裂頹勢？高嘉瑜邀大咖坐鎮站台　低恣態道歉拼團結

新竹老家、黃國昌家違建都拆　柯文哲暗指賴清德：再來就看對方了

基隆漫步快走北海岸同樂會　期待明年再相會歡喜落幕

鄉下開車「三寶不看路衝出」！　錦德驚嚇連爆髒話：要怎麼注意？

台北國際航太暨國防工業展落幕　55國720位國際人士觀展

獅隊打線高串聯　5局統一4比0壓制味全

被退養了！小奶狗見熟人來接「車上狂哭哭討抱」　揪心畫面曝光

優化失智照護　張麗善：積極面對失智長輩家庭需求

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒掉

土地公國際民俗藝術節9／16桃園登場　123尊海內外土地公出席

快訊／狂新聞宣布停更！粉絲淚崩：今天不是愚人節啊

陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

快訊／高嘉瑜道歉了！　認了過去很多做不對的地方

賴佩霞深夜直播：1天就被震撼教育　不避諱談「哈佛」

高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

即／宣布參選！柯文哲妹柯美蘭：為家鄉努力

高虹安下1命令止血！黃瓊慧：刷新我的三觀

賴佩霞辭演舞台劇釀「整檔取消」　郭辦：造成困擾不好意思

時力搶孤爆意外！主辦方稱「觸碰禁忌」　王婉諭控：無法接受

公文曝光！9成住戶拒簽基泰鑑定報告仍施工

錢康明搭火車赴新竹　接受政風處7小時訪談

特勤遴選爆黑箱！　中將「缺1成績」竟能空降副指揮官

侯友宜低調「巧遇」紐約市長亞當斯　蔡英文、賴清德都沒見到面

賴佩霞辭演！編劇：總統府椅比較好坐

高虹安道歉白話文　媒體人解讀「你們不准跟我男友講話」

「台灣神探」見紐約警局長！侯友宜玩手銬、警棍　還送上關公

更多熱門

相關新聞

觀察／泛綠港湖雙姝鬥！高嘉瑜低恣態喊道歉　選民買單否未可知

觀察／泛綠港湖雙姝鬥！高嘉瑜低恣態喊道歉　選民買單否未可知

因為台灣基進提名吳欣岱參選港湖立委，挑戰現任立委高嘉瑜，致泛綠陣營陷入分裂危機。高16日舉辦活動時，特別邀請最有指標性的前衛福部長陳時中站台，活動中陳數度喊支持高嘉瑜，高也對陳禮遇有加，從到場、致詞到離去都親自接待，而令人意外的是，高當場向支持者為過去做錯事、說錯話致歉，姿態之低，確實能感受到高嘉瑜的危機感。

侯友宜訪美將要求說明是否出兵保台？　他勸：怎如此外行

侯友宜訪美將要求說明是否出兵保台？　他勸：怎如此外行

農業部交代不清進口蛋爭議　藍黨團：黨籍縣市長查起來！

農業部交代不清進口蛋爭議　藍黨團：黨籍縣市長查起來！

藍委討嘸進口蛋資料　轟農業部打臉蔡英文

藍委討嘸進口蛋資料　轟農業部打臉蔡英文

港湖泛綠分裂　李彥秀：高嘉瑜遊走綠白後果自負

港湖泛綠分裂　李彥秀：高嘉瑜遊走綠白後果自負

關鍵字：

侯友宜國民黨高雄青工總會

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

遊覽車中山高追撞拖板車　司機乘客14人輕傷

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

辦身分證注意！照片規範多一規則

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面