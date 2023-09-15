毛巾之鄉的驕傲　2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

▲虎尾鎮公所於今日於虎尾公所虎尾廳辦理「2023第10屆虎尾毛巾節」宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾毛巾節邁入第十年，今年將與農機展結合，在虎尾鎮長丁學忠用心規劃下，邀集數十家毛巾業者熱情參與並展示各家特色商品，將質優價美的毛巾商品提供全國鄉親選購；虎尾傳統業者不斷研發創新，將毛巾朝精緻化發展，為生活增添趣味，公私部門共同合力行銷「2023虎尾第10屆毛巾節」期盼創造在地產業更高產值。

虎尾毛巾產量占全國總產量80％以上，虎尾是毛巾故鄉實至名歸。虎尾鎮長丁學忠表示，今年一樣受到政府支持與協助與國際農機展結合，希望落實推廣虎尾優良產業，可以透過國際農機展的使外國的遊客，可以更加了解虎尾傳統產業，且最期待的是將產業推向國際，吸引國際訂單，提高產業發展。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周表示，一般民眾的毛巾應於每季作更換，一年只需要4條毛巾就夠了，對大家來說其實不是很大的負擔，但一定要挑選出一條有好的吸水性兼具柔軟性的毛巾，所以一定選MIT製的毛巾。

虎尾鎮公所說明，2023虎尾毛巾節將於9月23-24日上午9點00分至17點、9月25日上午9點00分至15點，於虎尾鎮高鐵站前東路與建成路交界處與「2023國際農業機械暨資材展」同時舉辦，三天有近80攤的虎尾優質毛巾展售市集，還有去年造成風潮的毛巾舞比賽，希望讓鄉親買的安心、玩的開心，一同用實際行動支持在地產業。

▲雲林虎尾毛巾節邁入第十年，今年將與農機展結合，在虎尾鎮長丁學忠用心規劃下，邀集數十家毛巾業者熱情參與並展示各家特色商品，將質優價美的毛巾商品提供全國鄉親選購。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年延續辦理「第二屆毛巾舞比賽」，邀請全國各地熱愛舞蹈的民眾將毛巾元素結合舞蹈，盡情展現專屬虎尾的毛巾舞。今年開放15組報名參加，第一名獎品為15,000元全聯禮券、第二名10,000元全聯禮券、第三名5,000元全聯禮券，即日起開放報名，截止至9/21或額滿為止。歡迎全國民眾一起來熱舞。

▲2023虎尾毛巾節三天有近80攤的虎尾優質毛巾展售市集。（圖／記者蔡佩旻攝）