雲林騎士路口鬼切　遭水泥車猛撞拖行卡車頭！超驚悚影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（11）日上午10時50分發生一起驚險車禍，一名8旬老翁騎乘機車行經路口欲左轉，停下等待後方來車先過後，卻未發現急駛而來的水泥車，雙方發生猛烈碰撞，老翁機車卡在車頭拖行數公尺，幸老翁僅受到多處撕裂傷、無生命危險，詳細案發原因尚待警方進一步調查中。

▲斗六名8旬老翁沒看見後方急駛而來的砂石車，違規左轉遭直接撞上，驚險畫面全被路過車輛拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日有民眾於臉書社團上傳一段驚險車禍畫面，一名80多歲的林姓老翁騎乘機車於石榴路北往南行，接近光復路時未達路口突然停下等待後方機車先通過，但如鬼遮眼般，並未發現後方有輛水泥車疾駛而來，隨即左轉跨越車道，就在一瞬間遭後方同向的水泥車直接撞上，猛烈撞擊造成機車卡在水泥車下拖行。

▲斗六名8旬老翁沒看見後方急駛而來的砂石車，違規左轉遭直接撞上，驚險畫面全被路過車輛拍下。圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

警方初步調查，石榴路和光復路交叉口路口，機車左轉需至路口待轉處待轉，林姓老翁還沒過路口待轉區就切西瓜左轉，與石榴路上北往南直行之李姓水泥預拌車駕駛發生碰撞，林翁經救護車送醫後無大礙，雙方經施以酒測，均無酒駕情事，全案由斗六警分局交通小隊專責處理，釐清肇事原因。

▲斗六名8旬老翁沒看見後方急駛而來的砂石車，違規左轉遭直接撞上，驚險畫面全被路過車輛拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）