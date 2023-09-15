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社會 社會焦點 保障人權

斗南警方抄販毒集團！藥頭反鎖廚房「安毒藏冰箱」　攻堅畫面曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局員警與縣警局刑事警察大隊、海巡署雲林查緝隊及南投憲兵隊，共組專案小組，於本月13、14日連續兩天執行掃蕩毒品專案行動，當場拘捕涉案53歲蔡姓藥頭，以及林姓等藥腳共11人到案，並扣得海洛因等贓證物到案，全案循線擴大偵辦中。

▲斗南警分局查獲一級毒品販毒犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓藥頭將自己反鎖於廚房，警方破門逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局偵查隊日前接獲線報，指蔡姓藥頭涉嫌於三合院住處內販賣一級毒品牟利，警方獲報後旋即報請雲林地檢署羅昀渝檢察官指揮偵辦，並會同縣警局刑事警察大隊、海巡署雲林查緝隊及南投憲兵隊共組專案小組，針對涉案人跟監蒐證，經蒐集相關販毒情資及事證後於時機成熟，先在13日拘捕蔡姓藥頭，再於14日收網傳拘購毒藥腳，共計傳拘蔡姓藥頭及藥腳共10人到案。

▲斗南警分局查獲一級毒品販毒犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方收網藥頭一併逮獲交易完成正要離開之藥腳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組人員前往拘捕蔡嫌時，發現正有藥腳交易完毒品欲駕車離開，隨即上前圍捕並當場從藥腳身上查獲毒品海洛因，蔡嫌見情況不對趁隙躲藏並反鎖於廚房內，警方亦立刻前破門並喝令蔡嫌交出毒品，蔡嫌見狀才乖乖從冰箱拿出毒品海洛因。全案共查獲第一級毒品海洛因3包（總毛重1.34公克）、行動電話等贓證物，詢後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移請雲林地檢署偵辦。

▲斗南警分局查獲一級毒品販毒犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全案共查獲第一級毒品海洛因3包（總毛重1.34公克）、行動電話等贓證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局長温基興表示，目前毒品氾濫，吸食年齡層漸趨年輕化，嚴重影響青少年身心健康，毒，因此，掃蕩毒品、查緝吸、販毒者實為改善當前治安之首要之務。温分局長並呼籲，民眾如發現有人疑似吸食毒品，請即向警察機關檢舉，警方將深入查緝，共同維護社會治安。

▲斗南警分局查獲一級毒品販毒犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局查獲一級毒品販毒犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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