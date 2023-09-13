雲林翁迷路騎到嘉義　撞堤防邊摔進田！警靠一招找到他

▲85歲老翁迷路自摔，不知道自己在哪裡，家屬報警迅速找到正確地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾警分局元長分駐所副所長陳永富、警員蔡承恩日前接獲一名許姓民眾報案，稱其85歲父親騎車自摔田裡需要協助，但地點不詳，警方立即通報緊急協尋，定位手機最後發話位置，由副所長陳永富利用羅盤APP測量精準經緯度，迅速在嘉義縣六腳鄉堤防下田裡尋獲老翁，結束一場虛驚。

經警方了解，許姓老翁於中午時騎車前往土庫鎮理髮，在返家途中卻突然迷失方向，一路從土庫騎到了嘉義，因天氣炎熱酷暑難耐且不諳路況，不慎自撞堤防邊後摔下田裡，慌忙中趕緊大給兒子求救，家屬循著老翁描述路線多次來回尋找均不見人影，立即報案請求協尋。

元長分駐所所長丁賢仁獲報後，立即指派同仁通報緊急協尋，定位老翁手機最後發話位置，另一方面請副所長陳永富與警員蔡承恩前往手機基地台位置尋找，副所長陳永富再利用羅盤APP測量經緯度交叉比對老翁實際位置，終於在嘉義縣六美國小附近的堤防邊下田裡尋獲老翁。

家屬也向警方表示，老父親跌落位置地屬偏僻、且天色逐漸昏暗，倘若無法迅速尋獲恐生意外與造成搜救困難，對於警方迅速尋獲父親與熱心提供協助表示十分感謝。虎尾警分局表示，家中高齡長輩因年紀或失智症狀等等因素，使用交通工具獨自出門後會容易走失，呼籲民眾平時除多注意家中老人動向，應盡量避免其獨自外出或配戴足以識別身分的物品，預防不慎走失時，可由他人能在最短的時間內提供幫助與及時聯絡家屬，協助長輩回到溫暖的家。

▲警方立即通報緊急協尋，定位手機最後發話位置，迅速在嘉義縣六腳鄉堤防下田裡尋獲老翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）