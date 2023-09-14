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社會 社會焦點 保障人權

雲林名店員工湯匙舀地上積水！衛生局稽查「主角」　真相大白

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一家在地知名連鎖餐廳，昨（13）日遭消費者上傳影片，指控虎尾店的員工，竟用湯匙舀裝排水溝積水，質疑「怎麼拿湯匙鍋子舀地上的水」。影片曝光後引熱議，有人認為用餐具引起聯想感到噁心、也有人認為影片無法確定使用的是裝食材的用具；店家今天受訪表示，員工使用的工具是專門做為清潔用，但標示不清引誤會，也要向大家道歉。

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用湯勺舀水溝水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日有消費者上傳影片並表示，「鍋子湯匙都不舊，怎拿來地上的水?有點浪費了這子跟湯匙⋯當下我看到這景象時，有靠過去問所有服務人員「你們怎麼拿湯匙鍋子這樣地上的水?」一女服務人員回答我「沒有沒有沒有」同步另外一位女服務人員馬上去跟水的那女的暗示，舀水的那女的馬上停用子跟湯匙水，換上旁邊紅色的刷子繼續把水弄出來。其他大家自己想了，這餐怎吃下去啊。

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

遭檢舉的餐廳為「魯香香」，業者把家傳美味「黃金樂排」用心料理成為雲林在地必吃美食，分別於虎尾及斗六開設分店。雲林縣衛生局收到民眾檢舉，今天立即派員突擊稽查，雲林縣衛生局食品科長林小玲表示，店內使用承裝容器舀積水，經查核後確認容器確實為淘汰餐具，後續將加強督促業者對於報廢餐具利用上的標示再加強，以避免消費者誤解。

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者香帥亨利表示，「由於廚房地排稍有堵塞，公司對於積水均做到完整清潔，廚房阿姨拿著廢物利用的鐵盆及清潔用的湯匙，將積水清除，過程中被用餐中的消費者錄影並上傳網路，我們的清潔時間是7點半至8點半，每個崗位都有專屬的器具」。他強調，當時所使用的器皿，確實為報廢餐具再利用為清潔工具，公司也確實對於內部教育訓練不夠到位，造成大家的誤解與熱議，相當抱歉，未來將所有的用具加上清楚的標示，以加強辨識度並避免再有類似事件發生。

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者香帥亨利指著排水溝表示，由於廚房地排稍有堵塞，公司對於積水均做到完整清潔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林在地知名連鎖餐廳遭控使用餐具舀水溝水，衛生局上門稽查，店家當場拿出「影片主角」說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「魯香香」的家傳美味「黃金樂排」，是饕客的最愛。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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