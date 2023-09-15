小黃運將載到車手暗中報案　警直擊170萬交款現場拘捕2人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林有計程車司機於13日從高鐵站接駁2名男子，發現其行為舉止疑似詐騙車手趁機報警，西螺警分局員警趕往司機所述之處，果見超商內1名女子將現金交付該車手，經現場確認後當場逮捕詐騙車手，並扣得現金170萬元、手機3支、工作證等證物；另於超商外盤查可疑乘客、查獲同夥為通緝犯，後續依詐欺罪將2名犯嫌移送偵辦。

▲西螺警分局接獲計程車司機報案，出動逮捕詐騙車手現場查扣170萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



西螺警分局說明，計程車司機於雲林高鐵站接到趙姓車手，因對於趙姓車手之言行舉止深感可疑，便在約中午12時許，趁趙姓車手在吳厝派出所對面的超商印製資料之際，撥打電話報警，警方立即動員於超商內當場查獲正在收取與受害者現金170萬的趙姓車手，罪證確鑿。

▲大膽車手與被害人相約在派出所正對面的便利超商繳交170萬鉅款，警員獲報迅速出動逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員執行查緝勤務時，持續於周遭巡查是否有可疑人物，眼尖的員警即發現，對面路邊還停放另輛發動中的計程車，隨即上前盤查，赫然發現該輛計程車後座之乘客亦為超商中之趙姓車手共犯，輸入資料確認，這名邱姓男子更是地檢署發布在案之通緝犯，立即逮捕歸案。

▲詐騙集團以高利投資吸引被害人加入賺錢行列，所簽收的單據上蓋章均為假公司。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，受害者廖姓女子，是在臉書上點擊投資廣告並受詐騙集團邀約加入投資Line群組，廖女見群組內其他人獲利連連，忍不住誘惑，聽從犯嫌指引提領現金新臺幣170萬元，並依約定至超商交付該現金予取款車手，所幸遇上熱心運將司機報警及時攔阻，才能保住自身儲蓄已久之存款。

▲西螺警分局逮詐騙車手現場查扣170萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警局表示，詐欺手法不斷在變化，提醒民眾在接獲電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳，甚至是投資保證獲利的各種訊息時，應先查證訊息的真實性，最快的方式是就撥110、165反詐騙專線電話或與鄰近派出所諮詢、查證，避免個人財產受損，以達全民共同防堵詐騙效益。

▲兩名詐欺車手分成2部計程車於現場，警員進入超商逮住收款車手時，同時亦查獲外面另輛計程車上之共犯，掛有投顧公司之假證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）