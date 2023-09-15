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台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

台鐵便當自1949年開賣至今，已是許多人難忘的好滋味。（圖／報系資料照）

▲台鐵便當自1949年開賣至今，已是許多人難忘的好滋味。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台鐵便當自1949年開賣至今，已是許多人難忘的好滋味。有網友日前在PTT貼出民國41年的台鐵便當菜單，其中便當跟咖啡都只賣2元、汽水則要3.5元，他好奇問「為何汽水比咖啡貴，甚至1瓶汽水可以買1個半便當？」有網友解答，當時汽水是新發明物，所以比主食貴很正常。此文更意外釣出「阿公級」的網友說明「年輕人，以前賣飯都沒有盒子，那2元只是借盒子。」

有網友日前在PTT「八卦版」貼出1張泛黃的民國41年台鐵便當菜單，從照片中可看到，鐵路火腿三明治4元、便當每盒2元、咖啡2元、牛奶1元，有趣的是汽水每瓶3元、沙士汽水則要3.5元，都比主食還貴，因此原PO也好奇問「為何汽水比咖啡貴，甚至1瓶汽水可以買1個半便當？」

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▲▼ 。（圖／）

▲民國41年的台鐵便當菜單，汽水要3元。（圖／翻攝自PTT）

有網友解答，「汽水是一個新發明物，所以比較貴」、「汽水是奢侈品，通常是好幾個人分一瓶」、「汽水是國外的高級品當然貴」，所以比主食貴很正常。

此文更意外釣出「阿公級」的網友指出，菜單上寫著火車大菜15元、火車飯5元，15、16車次再加售「鐵路便當」每盒2元，那2元是借盒子，因為以前賣飯都沒有盒子，所以「那2元只是個盒子！」網友看到解答後，紛紛驚呆「樓上80歲了？」、「這要阿公級的才能考古」。

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