路過墓地驚見小手伸出　夫妻一挖發現「男嬰身上連著臍帶」遭活埋

▲印度一對夫妻在墓地發現一名遭活埋的小男嬰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

印度一對夫妻在下班回家時在路邊聽見有嬰兒的哭聲，靠近一看發現是一名被活埋的男嬰，他們把男嬰救出來後發現身上竟還連著臍帶。男嬰在警方查出為何被活埋之前，將暫時由兒童福利委員會照顧。

據英國《每日星報》報導，一名印度的男子拉傑什庫馬爾（Rajesh Kumar）在下班回家經過普蘭達爾村的墓地時聽到疑似是嬰兒的哭聲，他上前一看發現竟然有一隻小手從泥土中伸出來，他趕緊叫了妻子，結果發現是一個被活埋的小男嬰。

夫妻倆立即把男嬰從土堆中救出，發現男嬰的身上竟還連接著臍帶，所以小心地把他身上的泥土撥除。警方在獲報後也隨即趕到現場，並把這名男嬰送往附近的醫院。

據報導，男嬰被獲救時一度被醫生判定有呼吸困難的症狀，不過幸運的是，在醫護人員的照顧下已恢復健康。警方目前正在尋找男嬰的父母，在調查到男嬰被活埋的原因之前，將由當地的兒童福利委員暫為照顧。

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