他好奇「李多慧為何高人氣」　粉絲列3關鍵推爆：一般啦啦隊差超多

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿啦啦隊之後，一舉一動都受到關注，代言更是一個接著一個。近日便有網友好奇拋問，李多慧為什麼在台灣擁有高人氣？貼文曝光後，引發網友熱議，不少人都誇李多慧「敬業、跳舞認真、可愛」、「可愛、有實力，男女通吃」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「李多慧為何能在台灣韓國高人氣」為標題發文，提到李多慧在台灣、韓國都有高人氣，但以外表來說，他卻覺得李多慧在啦啦隊中並不是「最頂的」，對方究竟是基於什麼原因，才這麼受大家喜愛？

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貼文曝光後，不少網友先是誇讚李多慧的外貌，「真的蠻可愛的，又有點傻萌」、「美麗大方又自然可愛，怎麼不受歡迎」、「可愛、親和力」、「她的笑容裡面有種真誠和溫暖，是越看越耐看、越看越受感染的，不是五官精緻就一定會擁有的」。

還有不少網友認為，李多慧除了外表外，也非常有實力且敬業，「很樂在工作，認真取悅觀眾」、「敬業、個性正向」、「她的舞感太好了，有韓國女團水準吧，一般啦啦隊在她旁邊一比那個律動感差超多」、「敬業、跳舞認真、可愛」、「敬業、實力兼具，連外行人都看得出跟旁邊差距」、「看跳舞就知道不是同個等級的」、「不只有外表，有實力又努力」。