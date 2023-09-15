南部同學激喊「台北女生比較正」　看到凍未條！鄉民曝真相

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些中南部的人因為工作或是學業，會選擇北漂生活。一名網友就說，最近和一群南部來的同學聊天，好奇對方北漂生活中感到最震撼的是什麼事情，結果很多人都直喊「台北女生很正」，他聽完後好奇為何大家都會這麼認為？文章曝光後掀起討論，不少人認為是因為競爭比較激烈。

原PO在PTT發文表示，日前和一群從南部到台北生活的同學聊天，聊到對方剛到台北時感到最震撼的事情，結果好幾個人都不約而同回答「台北女生很正」，甚至有時候在路上或搭捷運，會看到起生理反應，他聽完之後就想問，「為何北漂仔會認為台北女生比較正啊？」

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不少人看到後紛紛表示，「會保養、會化妝、後天保養做到位」、「就花錢在醫美跟治裝上啊」、「就真的比較正啊…有競爭有壓力，肯花心思打扮吧」、「化妝、髮型、穿搭、健身」、「會化妝跟穿衣服啊，打扮真的會感染的」、「因為人多，化妝的比例高、保養的比例高、打扮的比例高、整形的比例高，這答案不是顯而易見嗎」、「主要是打扮競爭」。

但也有人反駁，「出門會打扮的其實是南部人」、「我覺得台中女生比台北的正耶，我北部人」、「結果正的女生都是北漂來的」、「結果那些很正的女生也是南部上來的」、「你看到的是北漂女孩吧，台北女生其實很務實」。

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