40初頭主管也脫口「視頻」！他一聽愣住：講的人越來越多了

▲40歲左右的主管脫口「視頻」，讓原PO傻了。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

聽到主管脫口2字大陸用語，讓他坦言「心中小小的震驚了一下！」有網友表示，主管不是年輕人，年紀大約40歲初頭，可對方要說「影片」時卻不是用「影片」一詞，而是用大陸講法「視頻」，令原PO一愣，「講『視頻』取代『影片』的人是不是越來越多了……」話題引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「講『視頻』的人越來越多了……」文中表示，「和主管對話，結果對方居然是說『視頻』而非『影片』」，這令他頓時傻住，想到自己平常在網上很愛反串，用大陸用語或簡體字討噓，「但真正實際親耳聽到時，心中還是小小的震驚了一下……主管也才40初頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO又想到，現在「學森（生）們」愛用的論壇上，用「視頻」一詞的人居多，不禁直呼「講『視頻』取代『影片』的人是不是越來越多了……」貼文引發議論，「真的很多，還有『黑屏』也很多」、「一堆長輩每天看中國影片，久了都講視頻了」、「我媽70歲也說視頻。」

還有人直呼，「公司的公告，『單位主管』也變『單位領導』了」、「『啊，你是說影片嗎？』來回應提醒」、「『妹子』還不是一堆人在講，還有『小姐姐』」、「我最近講『幼稚園』，還被糾正是『幼兒園』，感到莫名其妙……」、「同事一堆上午好、下午好」、「一堆年輕人只認識牛油果不認識酪梨。」

不過，也有不少網友表示，「有差嗎？語言本來就溝通用的，會一直融合」、「語言本來就這樣，台語裡面也一堆日語」、「影片包含太多意義，用起來反而會有點辭不達意」、「潛移默化很可怕」、「如果聽得懂對方的意思，是不太在乎用詞」、「連想個更貼切的詞都懶，是要怎麼反？」「創一個台灣語就沒這問題了，問題是誰要學？」