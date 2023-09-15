高嘉瑜喊話整合式民調　吳欣岱冷回：白跟綠物理上不可能初選

▲台灣基進黨提名吳欣岱參選港湖立委。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。對於高嘉瑜日前喊話願做整合式民調。吳欣岱回應，高嘉瑜的支持者都是白（民眾黨）的，白跟綠沒有辦法初選，物理上不可能。

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。基進黨15日正式提名吳欣岱參選港湖立委，多位獨派團體領袖、國政顧問黃越綏、資深媒體人馮賢賢到場支持。黃越綏表示，自己4年前挺高嘉瑜，現在會用一樣的支持給吳欣岱。

吳欣岱表示，包含黃越綏跟許多前輩，這是民主國家常態，支持一位候選人是因為她的立場跟理念，當立場轉變時，這樣的支持要收回來也很快，自己在這半年深耕內湖南港、跟選民互動的過程也有這樣的感受。

吳欣岱致詞時哽咽表示，很多人說她參選是要拉下高嘉瑜，被講一整年了，但不是這樣的，自己選擇政治工作是因為熱情，也希望國家未來更善良、堅強，我才可以放心把小孩交到他們手上，這段時間承受很多壓力，無論是政治、媒體、經濟上。

吳欣岱指出，很慶幸加入台灣基進，基進為理念而生的政黨，是為了大我站出來，沒有一個人面對壓力或利益時會選擇妥協。面對國際情勢的不安定、資源分配不均感同身受，以國家大局而言，迫切需要忠於本土的在野選項、跳脫以往選舉模式、被金權政治綁架的政黨。

日前也傳出吳爭取不分區席位？高嘉瑜也喊話做整合式民調，吳欣岱回應，沒有爭取不分區這樣的消息，政治判斷是說，高嘉瑜的支持者都是白的，白跟綠沒有辦法初選，物理上不可能，高嘉瑜從頭到尾都沒有面對自己的支持者就是白大於綠，她如果不願面對自己的本質，反過來要求別人是蠻不切實際。