「勤業眾信」三篇聲明說法不同？　民眾黨：可知背後是否承受壓力

▲台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對「勤業眾信」宣布終止與民眾黨合作第三方平台，民眾黨日前召開記者會，批評勤業受到民進黨、側翼的誤導抹黑，壓力極大，而民進黨則反批「不要再強辯了」；民眾黨副秘書長許甫15日再轟，勤業眾信在記者會後的24小時內發三篇聲明，但每一篇說法都不同，就知道背後有沒有承受壓力。

民眾黨主席柯文哲日前宣布與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員，解決黨部染黑染黃爭議，但事隔不到24小時，「勤業眾信」宣布終止委任關係。民眾黨副秘書長許甫則召開記者會，點名民進黨發言人張志豪、張益贍、台灣基進台北黨部主委吳欣岱、時代力量主席王婉諭等人不思進取，拒絕民眾黨引進新機制。

對於該指控，勤業眾信晚間回應，終止委任服務主因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素；民進黨發言人張志豪開嗆，民眾黨記者會亂指控民進黨並點名駡自己造謠，還大喊說有綠色恐怖打壓，結果再遭勤業眾信打臉，奉勸不要再強辯了，柯文哲快道歉比較實在。

對此，許甫今日再反擊，他認為，若檢視勤業眾信在記者會後的24小時內發三篇聲明，每一篇說法都不同，就知道背後有沒有承受壓力。另外，雙方合約議定後簽約已長達兩個月，所有合作包括系統的建置都是按照合約執行，平台也才剛正式上線，系統提供服務也在勤業眾信這方，所謂「服務範圍超出合作原意」，是相當奇怪的說法。

許甫點出，勤業眾信13日晚間稱「向來秉持中立，持續以專業為客戶提供優質服務，不涉入任何政治或政黨活動」；14日上午則說「因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，所以要終止合約」；14日晚間又稱「主要因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素等壓力」。他說，讓一個國際專業集團需要如此說明，他的同情多於憤怒。