陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦討道歉：國民黨應黨紀處分他

▲郭台銘昨宣布搭檔賴佩霞投入2024總統大選連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人賴佩霞昨出任鴻海創辦人郭台銘參選2024總統連署的副手，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖質疑賴的中國廣州暨南大學學位是洗學歷。對此，郭台銘競辦發言人黃士修15日不滿陳學聖在競選期間攻擊同黨同志，認為已違反國民黨黨紀，因為藍委傅崐萁、萬美玲等人也具廣州暨南大學學位，因此他呼籲國民黨考紀會應火速處理，並要求陳學聖鄭重道歉。

陳學聖昨在直播中與國民黨革實院副院長何志勇討論2024選情，陳學聖提到，台灣的暨南大學沒有國際關係學院，所以他確認賴佩霞擁有的是中國廣州暨南大學學位，「這個學校有名，有很多台灣政界人士過去念過，有一陣子很流行去那邊洗學歷，爆發出一波風暴」，後來才被教育部禁止這樣的作法。

對此，黃士修今天上午受訪表示，陳學聖批賴佩霞洗學歷是很嚴重的問題，因為國民黨包含傅崐萁、萬美玲、台東縣副議長林琮翰、台北市漁產公司董事長鄭世維，都是廣州暨南大學的校友。

黃士修指出，陳學聖身為國民黨智庫的召集人，以個人立場在競選間惡意攻擊同黨人士，說台灣很多政界人士「洗學歷」，雖然不知道陳在講誰，因為賴佩霞宣布擔任郭台銘副手前，並非政界人士，但廣州暨南大學是正當的大學，陳用洗學歷攻擊同黨同志，已經違反《113年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範 》，也就是俗稱的國民黨黨紀，是可以處分停止黨權、撤銷黨籍或開除黨籍。

黃士修提及，國民黨考紀會主委黃怡騰說黨紀沒有模糊空間，所以他鄭重要求國民黨考紀會火速處理，不要讓黨紀雙標、欺善怕惡，否則黨紀蕩然無存；國民黨恐嚇基層不准連署郭台銘，可是卻放任現任智庫召集人對同黨同志惡意批評跟攻擊，讓政治風氣走向敗壞，他也要求陳學聖鄭重道歉。