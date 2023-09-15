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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／泛綠分裂！對上高嘉瑜　基進提名吳欣岱選港湖：台灣大局為重

▲▼吳欣岱接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

▲港湖立委參選人吳欣岱。（圖／台灣基進提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。台灣基進黨主席王興煥表示，提名吳欣岱是為了三個大局以及四個願景，基進黨執著的是台灣的大局，不是民進黨的大局，提名吳欣岱就是台灣基進黨整體戰略佈局。

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。

王興煥表示，提名吳欣岱是為了三個大局以及四個願景，為了港湖大局，港湖值得一位堅定本土價值的立委參選人，港湖格局就是藍白分裂、唯一本土，李彥秀是國民黨，高嘉瑜投機民粹的政治風格都是不折不扣的民眾黨，只有吳欣岱是唯一堅定本土價值的參選人，選舉勝敗必須和價值一致，基於港湖大局，就是要本土團結支持吳欣岱，淘汰藍白分裂的兩人。

王興煥指出，第二個大局是台北大局，民進黨迷失於勝選路線，一再與投機民粹的柯文哲妥協，這樣的後果養大了柯文哲這個台灣禍害，糟蹋為台灣守住百年大疫的陳時中，而讓蔣萬安當選台北市長，這是台灣之恥，提名吳欣岱就是要重新樹立台北的政治價值。

王興煥表示，第三，台灣已經民主化30年，但每次大選仍要憂慮恐懼中國威權政黨復辟，是否會被中國併吞，這是台灣民主悲劇，提名吳欣岱，就是認為台灣民主脆弱悲劇唯一解方，就是讓台灣基進進入國會，與民進黨形成執政治理、在野監督的雙本土共構格局，唯有如此，台灣才能解決定期亡國感的悲劇。

王興煥指出，四個願景，包含：第一、全力支持賴清德，第二、要進入國會，包含不分區席位、以及兩位立委參選人，第三、在國會組成第二個本土黨團，讓國會政黨協商不再只有一個本土黨團，第四、與民進黨聯合本土席次過半。

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