凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

▲侯友宜抵達紐約，上百僑胞熱情接機 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／美國－紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜台北時間14日下午啟程訪美，在美東時間14日晚間7時41分，抵達紐約約翰甘迺迪國際機場，上百位僑胞熱情接機，現場高呼「侯友宜凍蒜！」、「友宜友宜友宜，凍蒜凍蒜凍蒜！」只見侯友宜臉上露出燦爛笑容，還開心跟僑胞們合影自拍，展現親和力，場面歡欣鼓舞。侯友宜此行目的主要是向美方傳達捍衛民主、自由的信念及維護台海區域穩定和平的決心。侯友宜15日起將展開馬拉松式參訪，公開行程就有7場，堪稱鐵人行程。

▲侯友宜抵達紐約獲上百僑胞接機。（圖／侯辦提供）

侯友宜昨從桃園國際機場搭乘華航CI012班機商務艙啟程訪美，經過14個小時長途飛行，終於抵達美國紐約約翰甘迺迪國際機場，國民黨駐紐約辦事處李光章處長、國民黨國際部主任黃介正、海外部、美東支部及許多在地僑胞，總計上百人接機。只見僑胞們拉開2塊大型紅布條，上頭寫著「美東地區僑學界歡迎中國國民黨中華民國第十六任總統候選人侯友宜市長蒞臨紐約訪問」、「歡迎中國國民黨中華民國第十六任總統候選人侯友宜市長蒞臨紐約訪問」。

僑胞們手上揮舞國旗，霎時間旗海飄揚，並向侯友宜一行人熱情吶喊「侯友宜凍蒜！」、「友宜友宜友宜，凍蒜凍蒜凍蒜！」、「中華民國萬歲」等口號，亦主動獻上鮮花，讓侯友宜臉上露出燦爛笑容，他還開心跟僑胞們合影自拍，展現親和力。侯友宜說，「謝謝僑胞朋友，我一定守護中華民國」，在感謝僑胞們的熱烈歡迎後，侯友宜隨即驅車前往下榻的紐約時代廣場凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Times Square New York）。待休息一晚，預計侯友宜將在美國時間15日早上8時20分召開在美國的首場媒體聯訪。

預計在媒體聯訪後，侯友宜接著將出席外交政策全國委員會座談會、參訪紐約市警局及聯合指揮中心、拜會外交關係委員會、拜會紐約時報總編輯、拜會紐約傳統僑社，最後是參加紐約傳統僑社僑宴。整個15日一共有7個公開行程，堪稱鐵人行程。

侯友宜行前表示，這次去美國特別要訪問紐約、舊金山、華府等城市，並會晤美國國會參、眾議員，拜會政界、智庫、科技業、僑界，讓美國了解他們捍衛民主制度、自由價值的信念，以及維護台海區域穩定和平的決心；希望透過誠摯的交流，讓中華民國跟美國的友誼不斷深化，也期待美國能夠持續對台海區域的穩定和平給予更高度的關注，並協助台灣對印太區域自由、經濟、貿易的參與。

侯友宜也說，美國僑界對中華民國長期的支持，是非常重要的力量，也對中華民國跟美國的關係做出重大貢獻，所以這一次他會拜會僑社，並參與美國僑胞的活動，爭取僑界的支持。

▲侯友宜抵達紐約獲上百僑胞接機。（圖／侯辦提供）