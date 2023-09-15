四叉貓被點名「害勤業眾信解約」　他委屈喊1句！破萬人讚爆

▲民眾黨第三方檢舉平台終止委任，勤業眾信回應「無所謂政治因素」。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲13日才宣布與「勤業眾信」合作，怎料不到24小時，該會計事務所就宣布終止委任關係。對此，民眾黨指控，是因綠營及側翼抹黑所致，這讓被點名的網紅「四叉貓」劉宇不以為然，直呼「民眾黨欠我一個道歉。」

劉宇昨在臉書提到，「關於今天的勤業眾信事件，我覺得台灣民眾黨欠我一個道歉，中午許甫開記者會哭喊綠色恐怖，指控民進黨和綠營側翼逼勤業眾信片面解約，有些民眾黨人士更直接點名就是四叉貓害的。」

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▲他喊話民眾黨，要求道歉。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

他無奈表示，當晚勤業眾信發聲明與政治無關，「解約原因是柯文哲要求的服務超出合約範圍，我就問這些牽拖我的人，真相大白之後，該不該跟我道歉？」

對於終止服務一事，勤業眾信強調，無所謂政治因素等壓力，至於合約部分，「合約上載明彼此的權利義務，後續仍須與民眾黨來回協調、溝通；另外，提供第三方平台檢舉制度是公司常規業務，過往也有許多單位接洽合作。」

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