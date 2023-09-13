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新北打造國際嚮往居所　侯友宜：安居樂業是對市民的承諾

▲▼ 侯友宜市政會議聯訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（13）日召開市政會議，由城鄉局專題報告，說明三環六線、都市更新、社會住宅等相關政策與建設進度。市長侯友宜表示，安居樂業是市府對市民的承諾，新北市以打造永續宜居城市為目標，兼顧居住正義，持續提升民眾的生活品質。

新北市隨著三環六線逐漸建構完成，微笑曲線引領的整體開發地區將陸續翻轉，其中新泰塭仔圳、林口工一、秀朗橋北側、土城司法園區、新店B單元等5處正在開發，另有9處分別由內政部都委會及市都委會審議中，以及6處持續進行規劃。侯友宜強調，重視永續發展在推動都市建設過程不可或缺，新北市一直致力都市更新的過程兼顧淨零碳排目標，透過結合風廊系統、商業軸帶、林蔭大道、單車網絡等方式，在打造新軌道的同時，同步創造減碳新路徑。

侯友宜表示，居住正義也是地方發展規劃時的考量重點，面對老舊建築，確實做好房屋健檢分類，區分老舊或危險房屋，使都市更新更有效率；面對弱勢族群，以及有育兒、高齡居住需求的民眾，開發社會住宅，提供友善居住環境或婚育家庭租金補貼。他說，不分你我、不分中央或地方，充分傾聽民眾需求，打造更宜居的大台北共同生活圈。

另外，新北市府跨局處推動食安環境，為市民健康衛生把關，獲行政院「111年食安五環政策計畫」評比三冠殊榮，今天市政會議上由農業局獻獎，第一階段「強化方案計畫書評比」第一名、第二階段「計畫執行績優」第一名及「食安亮點績優」特等獎，多項指標奪得滿分。侯友宜表示，農業局等局處在食安方面的執行充分展現分責與效率，期勉未來市府在相關改革政策計畫中持續努力。

財政局積極辦理稅務宣導、減少相關爭訟案件，獲財政部「111年度稽徵業務考核－疏減訟源績效」甲組地方稅捐稽徵機關第1名，市長肯定財政局有效溝通民眾、協助稅務諮詢的貢獻，保障市民權益的同時，相關財稅收入也使市府各局處得以推動各項業務。

板橋高中及野柳國小校長也於市政會議進行獻獎，板橋高中透過打造新媒體藝術教室「潮藝所Pixel Lab」，由3+2設計公司協助翻新老舊儲藏室，獲德國iF設計獎；野柳國小張錦霞校長戮力於海洋教育，獲得首屆全國性「海洋保育貢獻楷模獎」。侯友宜也分別感謝板橋高中與張錦霞校長對於教學環境及保護海洋的貢獻。

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭即將在15日周五登場，新北市北海岸國際風箏節也即將在10月7日回歸，此外，福隆國際沙雕藝術季活動持續到10月底。侯友宜表示，新北市深受青年朋友青睞，特地邀請民眾到新北走一走，感受北海岸的風光與活動熱情。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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