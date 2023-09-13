嘉義市林東瑋獲婦幼安全績優員警　警局長陳炯旭代頒獎狀表揚

▲ 嘉義市政府警察局第一分局偵查隊偵查佐林東瑋(圖右)獲內政部警政署111年「婦幼安全工作績優員警」表揚 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局偵查隊偵查佐林東瑋榮獲內政部警政署「111年婦幼安全工作績優員警」殊榮，該局於9月13日週報中，由局長陳炯旭代表警政署頒發獎狀並公開表揚。

偵查佐林東瑋任職偵查隊期間，對轄內家庭暴力防治、兒少保護、兒少性剝削防制、性侵害及性騷擾防治、跟蹤騷擾防制及婦幼安全預防宣導等工作嫻熟，積極投入充滿熱忱，並將刑事幹員的專業及敏銳度發揮於偵辦婦幼案件，111年偵破招募兒少坐檯陪酒、攜械實施跟蹤騷擾、未成年少女遭網友誘拍私密照、性侵害及家暴案件，救援扶助弱勢被害人不遺餘力，對婦幼安全工作貢獻卓著，足為表率。

林東瑋獲悉得獎後謙虛表示「婦幼保護工作為現代警政重要工作之一環，性質異於傳統刑案偵查，每一婦幼案件均需站在被害者角度，以同理心及誠懇態度傾聽被害人心聲，並多給予關懷，讓被害人感受警察的溫度，一位有同理心的傾聽者，更如同深夜汪洋中的一座燈塔，可以為被害人指引方向，不再感受孤單恐懼，勇敢地面對自己的遭遇。」這份榮譽是對他從警生涯的肯定。

陳炯旭於會中肯定林員的表現，並期勉在婦幼保護工作的領域中，每位夥伴均能盡己所能，本於務實、善良的初心，一步一腳印，保護婦幼安全，作為維護社會治安安定的力量。