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詐騙「10大惡劣手法」全公開！　4步驟自救：證明不是同夥

滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲詐騙手法全公開。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙手法千奇百怪，舉凡投資群組、網路交友、網路購物詐欺等，由於許多詐騙集團已經掌握民眾太多個資，甚至是買賣資訊，因此即便話術老套，民眾也可能受騙，進而賠上大筆資金。《ETtoday新聞雲》也根據「MyGoPen｜麥擱騙」、內政部警政署「165全民詐騙網」，整理出常見的詐騙手法，以及受騙後該如何自救？

常見的詐騙手法有以下10種：

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一、假投資詐騙案

首先，詐騙集團可能會透過臉書、IG、YouTube或簡訊傳送詐騙連結，誘使民眾點擊。點進網站後，會有假客服提供投資網站，稱以「量化分析」高獲利，要民眾匯錢至不認識的個人戶或名為建材行、茶葉行、企業社等人頭帳戶。

詐騙集團也可能以「領取飆股」、「加LINE領取」等方式誘導民眾加好友，而他們也早已建立好「同溫層」群組，同夥都會說自己照著老師的步驟做就能獲利。

相關報導：狂收加LINE投資！iPhone「靠3招全擋掉」　官方認證：無法開啟連結

二、假網拍詐騙

詐騙集團會透過社群平台張貼各類商品貼文，誘使民眾洽談，接著會利用網路匯款、貨到付款等方式進行交易，等到受騙民眾匯款，就會「人間蒸發」，讓人再聯繫不上。

三、辨識解除分期詐騙

有些詐騙集團會侵入電商業者資料庫，竊取民眾購物交易個資。接著他們會竄改電話號碼，假冒電商或銀行致電消費者，而電話大多會顯示「+886」。由於詐騙集團掌握民眾交易資料，所以容易讓民眾相信，其常見話術包含以下：

1.誤設成分期付款
2.誤升級VIP需繳費
3.訂單設定錯誤
4.誤設成大量扣款

詐騙集團會要求民眾按步驟操作，以解除上述錯誤，步驟可能包含操作ATM、操作網路銀行，或是購買遊戲點數。

四、人頭帳戶詐騙

詐騙集團會在社群平台張貼假求職、假借貸貼文，讓民眾洽談。受騙民眾可能會被要求寄送提款卡和銀行帳戶，若照做，帳戶可能就會被警示、變成人頭帳戶。

五、假檢警詐騙

詐騙集團會自稱是公用事業客服，謊稱民眾的證件遭人冒用申辦多支門號、電話費欠繳；或假借健保局官員，稱健保卡遭盜刷；也可能自稱警察、檢察官，稱民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢。他們會要求民眾至超商或加LINE接收假公文。

接著詐騙集團會以調查案件為由，要全面清查名下財產，並監管帳戶，要求民眾解除定存、保單、抵押房產、臨櫃匯款、網路轉帳等；最後，假冒書記官的車手會前去領取民眾當面交付的款項，或要求民眾放置於指定處所再前去領取。

▲▼詐騙。（圖／記者曾筠淇製）

▲假投資詐騙是很常見的手法之一。（圖／記者曾筠淇製）

六、假愛情交友詐騙

詐騙集團會在交友APP上使用帥哥、美女照片，或是透過社群軟體隨機搭訕、加好友；再來他們會自稱是軍官、醫師、駐外工程師等成功人士，每天叫寶貝、親愛的、老公、老婆，然後再以各種理由將積蓄、退休等貴重物品寄給民眾。

最後，詐騙集團會稱東西卡在機場、港口，要在短時間內繳納關稅或手續費，但真的收到匯款以後，就會人間蒸發，讓人再也聯繫不上。

還有一種是，愛情騙子會邀請受害者一起投資，使用特定系統、偽裝外匯或投資軟體交易，誘導民眾投入大筆資金，到後來還稱帳戶已凍結，要付保證金才能解鎖，但實際上，他們早已將錢拿光。

或者是愛情騙子也可能採取恐嚇的方式，傳血腥或暴力影片、以私密照片及影片要求支付費用，用各種方式討錢。

七、社群免費課程

詐騙集團可能會透過社群平台投放廣告，讓民眾看到「免費課程」、「兩本理財書只要9.9元」等的理財網紅貼文，而該方式為的就是誘導民眾加入不明帳號。

八、跨境電商，開網路商店創業投資

很多人都會想自行創業、做生意，因此詐騙集團就會偽裝跨境電商平台。民眾若加入帳號，遭詐騙操作匯款、投入資本，會誤以為電商業績大幅成長，然而那只是「紙上富貴」，若之後想拿錢回來，就會出現各種狀況。

九、打工兼職變成要投資

打工詐騙常演變成投資詐騙，民眾應徵進去後變成「代操盤手」，之後又會出現「有獲利空間，要不要投一些資金」的話術。這類打工看似薪水高，但風險更高，若遇到「想知道詳細資訊請加LINE」的工作，務必特別小心。

十、自己也不知道在投資什麼

網路上常出現虛擬貨幣、期貨、投資代操，但最後錢都拿不回來。有案例指出，剛認識不久的網友可能會提到借錢或投資等相關話題，接著就會介紹投資老師或賺錢管道，而關鍵就在於「想要拿回錢需要先投入資金」的說法，有些甚至可以透過LINE溝通聯繫，但其實對方和該網友根本是同夥，只是一搭一唱。

若民眾真的把錢投進去，網友可能又會說帳戶被凍結，要繳更高額的稅金才能拿回。

▲▼詐騙。（圖／記者曾筠淇製）

▲自救4步驟。（圖／記者曾筠淇製）

若真被詐騙集團騙了，該如何自救？「MyGoPen｜麥擱騙」整理出4步驟：

一、停損，別再投入

千萬不要相信「錢最後會拿回來」的話術，那些為了挽救而投進去的錢，最後也是被詐騙集團拿走，所以務必停止匯款、繳稅或手續費等支出。

二、對話紀錄蒐證

當發現自己受騙，要將所有與詐騙集團交涉的對話都備份起來，包含發生時間、對話內容、文件照片等資料，以證明自己是受害者，也證明自己不是詐騙集團的成員。

三、直接向警方報案

蒐證並將資料整理完畢後，請趕緊向警方報案，提供受騙脈絡和線索，同時也要記得索取報案三聯單，才有機會立案、進行後續處理。

四、回報詐騙狀況

可透過165反詐騙網站、MyGoPen提供的聯繫方式，回報自身遇到的詐騙情況，除了會提供必要的解決方案，也能建立案例資料或加強宣導，以避免出現下一個類似案件的受害者。

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